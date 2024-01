Nikki Haley attacca Trump per la sua capacità di governare alla sua età: 'Ci chiediamo se sia mentalmente capace di essere presidente'

Durante la manifestazione di venerdì, Donald Trump ha menzionato più volte il nome di Nikki Haley quando ha affrontato il tema dell'assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021.

Ha aggiunto: “Nikki Haley è responsabile della sicurezza e le abbiamo offerto 10.000 individui, soldati e guardie nazionali, qualunque cosa volessero. Ma hanno rifiutato l'offerta”.

La democratica Nancy Pelosi, allora presidente della Camera dei rappresentanti, in passato era stata accusata di aver rifiutato un'offerta del genere, per la quale non esiste alcuna prova, secondo un rapporto della commissione investigativa parlamentare.

“Non ero nemmeno a Washington il 6 gennaio”, ha detto sabato Nikki Haley agli elettori del New Hampshire, dove martedì giocherà un ruolo importante nelle votazioni.

“La mia preoccupazione, senza voler sminuire, è che quando devi affrontare le pressioni della presidenza, non puoi avere qualcuno che ti chiedi sia mentalmente capace di farlo”, ha detto.

Anche l'ex governatore della Carolina del Sud e ambasciatore dell'Onu, 52 anni appena compiuti, è intervenuto sull'argomento in un'intervista a Fox News: “Non dico che sia come Joe Biden, ma quello che sto dicendo è: riusciremo davvero ad avere successo? due ottantenni in corsa per la presidenza?”

“Vogliamo davvero vederli insultare e commettere errori quando avranno ottant’anni, quando avranno a che fare con Putin, Xi e Kim?”, si è chiesta riferendosi ai leader di Russia, Cina e Corea del Nord.

Donald Trump, 77 anni, si fa regolarmente beffe delle gaffe e dell’età di Joe Biden, 81 anni, che dipinge come quasi senile.

L'ex inquilino della Casa Bianca, e favorito per la nomina presidenziale del suo partito a novembre, ha ottenuto una vittoria schiacciante durante i caucus dell'Iowa lunedì.

Nikki Haley dovrà ottenere un ottimo risultato martedì se vuole riuscire a scrollarselo di dosso.