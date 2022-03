lo smartphone pieghevole è l’autre star du MWC 2022

I Global Mobile Awards accompagnano i MWC e compensano alcuni prodotti. Il premier smartphone pieghevole si distingue.

Le MWC 2022 vient de fermer ses portes et le retour d’un « vrai » salon est à saluer ; malgré la situazione in Europa. La fête n’était pas aussi complète que lors des années folles, mais on a pu découvrir de nombreuses nouveautés. Oppo n’avait d’ailleurs même pas attendu le salon de la mobilité pour presenter ses Trova la serie X5. Cependant, l’une des stars de cette edition del Mobile World Congress è l’Oppo Find N. Il premier smartphone pieghevole del marchio fait party des lauréats des Gloal Mobile Awards. Ces trophées sont remis en marge de l’évènement barcelonais.

Ce smartphone pieghevole, que nous avons pris en main en début d’année, si distingue per la categoria «Disruptive Device Innovation» per l’integrazione del charnière e dell’écran. Lors de notre découverte de l’appareil, nous avions mis en avant la présence de cette charnière à position libre et souligné les sforzi du constructeur. Il telefono è quasi inesistente e costituisce l’uno dei punti forti dello smartphone di bordo lanciato in Cina.

La categoria dans laquelle s’illustre le Find N salue « l’innovation matérielle et logicielle au sein des smartphones ». « Qu’il s’agisse de puces, de processeurs, d’appareils photo, d’écrans o d’autres technologies innovanti che migliorano l’esperienza dell’utilizatore e rafforzano le capacità degli smartphone, selon l’avites d’analys , de giornalisti et d’influenceurs indipendenti de premier plan », indica il sito ufficiale del MWC. Dans ce domaine, lo smartphone pliant d’Oppo était en concurrence avec les Apple Airtag, il Fairphone 4, il puce Google Tensor e il gioco Galaxy Z di Samsung.

À son avantage, le Find N ne devrait malheureusement pas débarquer en France. Oppo préfère pour l’instant sur sa gamme Find X5 qui compend un impressionnant Trova X5 Pro. Pour découvrir uno smartphone pliant de la marque chinoise dans nos contrées, il faudra vraisemblablement attendre son successeur.

Il mio smartphone è frappé d’une pomme

Parmi les autres ricompenses, l’iPhone 13 Pro Max décroche le prix du «Meilleur smartphone» aux Global Mobile Awards. Lo smartphone d’Apple si distingue per notamment par « se spettacoli » et « figlio innovazione ». Il gioco in concorrenza con Google Pixel 6 Pro e altri smartphone haut de gamme di Samsung (S21 Ultra, Z Flip 3 e Z Fold 3).