Uno dei punti più frustranti non verrà corretto

Secondo Ice Universe, il Samsung Galaxy S23 (almeno il modello classico) non farà alcuno sforzo per la ricarica rapida e sarà comunque garantito per supportare solo 25W max.

Lentamente ma inesorabilmente, Samsung sta preparando il suo Galaxy S23 con l’ambizione di portarlo al rango I migliori smartphone dal mercato. A poco a poco, le informazioni su questa gamma iniziano a moltiplicarsi. Quindi, secondo le ultime notizie, dovremmo aspettarci Piccole variazioni dimensionali e annuncio Nel mese di febbraio 2023. Il perdente Ice Universe sta ora rivelando alcuni dettagli sulla ricarica rapida.

Conferma, screenshot a supporto, che Samsung Galaxy S23 ha superato la certificazione di rete. Sfortunatamente, rileva il telefonoUtilizza ancora le specifiche di base da 25 W, che è quasi la ricarica più lenta nel settore mobile».

Il Galaxy S23 ha superato la certificazione di rete e utilizza ancora le specifiche di base da 25 W. Quasi il processo di ricarica più lento nel settore della telefonia mobile. pic.twitter.com/Vg4py8dNQT – UniversoGhiaccio 23 settembre 2022

Ice Universe considera una fonte da prendere con le pinze, perché era già sbagliata. Tuttavia, è riuscito a creare una buona credibilità con informazioni accurate sui prodotti Samsung. Non sarebbe sorprendente vedere che il Galaxy S23 è limitato a 25 W di ricarica, un elemento che non si è evoluto dal Galaxy S10 del 2019.

Samsung è in ritardo con la ricarica rapida

Sarebbe ancora frustrante. Molti concorrenti hanno già fatto progressi pazzeschi in termini di forza caricatori veloci Mentre Samsung è seriamente indietro. Il produttore sudcoreano potrebbe sostenere di favorire una maggiore sicurezza e Buona conservazione della batteria. Tuttavia, questo discorso non sarà incompatibile con una potenza leggermente superiore, che è sufficiente per ridurre i tempi di ricarica senza che sia necessario un display da 120W.

Forse il marchio ha mantenuto sviluppi più notevoli per il suo modello più complesso, Samsung Galaxy S23 Ultra. Quest’ultimo farà fatica a giustificare un prezzo molto esorbitante nel 2023 senza il minimo sforzo nella ricarica rapida. Ricordiamo infine che in Europa, L’S23 dovrebbe trasportare un chip di Qualcomm invece di Exynos.

