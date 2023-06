L’uomo ha perso più di 20 chili mangiando McDonald’s tre volte al giorno

Un americano del Tennessee ha perso più di venti chili mangiando McDonald’s mattina, mezzogiorno e sera per più di tre mesi. Stava tagliando le sue porzioni mentre andava: una dieta sconsigliata dai medici.

Chi l’avrebbe creduto? Un americano di 57 anni ha perso 26 kg mangiando McDonald’s tre volte al giorno per 100 giorni. Quest’uomo, di nome Kevin Maginnis, afferma alla stampa americana di essere passato da 108 kg a 81,4 kg in poche settimane e dice che sua moglie ha perso circa 9 kg raggiungendolo a metà strada.

Questo ragazzo dice al canale televisivo locale wsmv Che in questi tre mesi ha provato a mangiare solo la metà degli ordini che faceva nella famosa catena di fast food, per ridurre il numero di calorie assunte.

Graduale riduzione delle porzioni

Poi gli anni ’50 ridussero gradualmente le sue porzioni, da mezzo piatto a tre quarti di piatto. “Funziona con qualsiasi cibo, anche McDonald’s”, dice questo ragazzo. Una dieta sorprendente che ha promosso per primo Il social network Tiktok che contraddice il documentario Taglia super per me Diretto dal regista americano Morgan Spurlock nel 2004.

In questo lungometraggio, il 32enne ha mostrato che mangiando esclusivamente da McDonald’s per 30 giorni, ha guadagnato 11 kg di peso e che la sua pressione sanguigna e i livelli di colesterolo sono peggiorati. Si lamentava anche di sintomi legati alla depressione e all’impotenza.

Durante questa intervista, tuttavia, Kevin Maginnis afferma di non essere mai “stanco” del Big Mac, dell’hamburger Quarter Pounder, dei coni di patatine fritte e di altre ciambelle che mangiava metà alla volta. Per perdere molto peso, affidati anche alla catena Notiziario NBC Evita il più possibile gli spuntini tra i pasti e bevi solo acqua durante questo periodo.

Dieta con le pinzette

Il risultato: i suoi livelli di colesterolo e di zucchero nel sangue sono migliorati e il suo rischio di infarto è diminuito dopo 100 giorni. “Ho avuto il diabete prima – sono tornato a livelli sani ora”, ha esclamato il nativo del Tennessee alla stampa americana, rivelando una silhouette snella molto in contrasto con le sue vecchie foto rivelatrici.

E il 50enne ha comunque raccontato al canale televisivo che i medici lo avevano messo in guardia contro questa dieta “non per tutti”. Invece, le consigliano di concentrarsi sul consumo di frutta, verdura, cereali integrali e altri alimenti non trasformati.

Nella prossima sfida, l’americano ora prevede di scalare un muro alto 30 metri in 100 giorni. Ha detto: “È il mio Everest! Andiamo!”

Gene Bullant Giornalista BFMTV