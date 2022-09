Compreresti una nuova scheda grafica da Nvidia?

Nvidia ha appena introdotto le ultime schede grafiche di fascia alta. Il prezzo ha sorpreso molte persone, ma il potere è lì. Ecco perché ti chiediamo come hai ricevuto questi nuovi prodotti nel nostro sondaggio di questa settimana.

Dopo una settimana dedicata ai nuovi prodotti Apple, il grande annuncio di questa settimana è stata la notizia Nvidia GeForce RTX 4090 e 4080. Presentazione di nuove GPU Una nuova architettura chiamata Ada Lovelace.

A sorpresa, quest’anno Nvidia non ha presentato il modello RTX 4070, ma solo le schede più potenti. Altra piccola novità, l’RTX 4080 è offerto in due varianti, 12 e 16 GB. Nvidia promette una scheda da due a quattro volte più veloce dell’RTX 3080 Ti, ma anche il prezzo è aumentato notevolmente rispetto al lancio dell’RTX 3080 It da € 719 a € 1099 (12 GB) e € 1469 (16 GB).

Cosa dobbiamo chiederci sul vantaggio di cambiare il suo hardware quest’anno, preferendo modelli più vecchi come l’RTX 3080 o un buon orologio RTX 3070.

GeForce RTX 4080/4090: acquistare una nuova scheda grafica da Nvidia?

Per tutti questi motivi, abbiamo deciso di dedicare il sondaggio di questa settimana a questa spinosa domanda.

Come al solito, sentiti libero di spiegare la tua scelta nella sezione commenti di questo articolo. Pubblicheremo i risultati del nostro sondaggio alla fine della settimana.

