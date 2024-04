Uno degli ultimi operatori umanitari a Gaza descrive le condizioni di vita dei residenti

Sono 300.000 gli abitanti di Gaza attualmente intrappolati, senza risorse adeguate. Abbiamo contattato l'UNICEF e abbiamo potuto parlare con uno degli ultimi operatori umanitari sul posto. Ciò indica che la situazione umanitaria è più che critica. “Nella riserva mancano acqua e cibo oltre a tutti gli elementi fondamentali per la sopravvivenzadice Tess Ingram, membro dell'UNICEF a Gaza.Riparo, medicine, vestiti, cibo, acqua… Tutto ciò che facciamo è cercare di portare quante più provviste possibili e distribuirle alle persone che ne hanno bisogno.“

Una situazione più che disastrosa, sostiene Tess Ingram, in cui i bambini sono esposti a gravi rischi fisici, ma anche emotivi. “Oggi sono stata in ospedale dove ho incontrato famiglie e bambini“, come dici.”Due settimane fa, una ragazza di quattordici anni, Jenna, era in ospedale. Il muro è crollato su di lei, sua cugina e sua madre. Suo cugino di dieci anni è stato ucciso. Jenna e sua madre hanno dovuto amputare le braccia. Oggi, quando l'ho incontrata, non ha parlato. Era ancora sotto shock e depressa“.