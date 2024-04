La Finlandia chiude i confini con la Russia “fino a nuovo avviso”

Il governo finlandese ha annunciato giovedì che estenderà la chiusura dei suoi confini terrestri con la Russia “fino a nuovo avviso”, accusando Mosca di voler ancora gestire la crisi migratoria.

Helsinki ha chiuso i suoi confini terrestri a novembre, una decisione che è stata brevemente sospesa a dicembre prima di essere ripristinata e prorogata fino al 15 aprile.

Poiché la situazione non è cambiata, tale chiusura è stata prorogata “fino a nuovo avviso, ma non per un periodo più lungo del necessario”, si legge in un comunicato stampa del Ministero dell’Interno.

“Non abbiamo visto nulla questa primavera che ci permetta di concludere che la situazione è cambiata in modo significativo”, ha detto il ministro degli Interni Marie Rantanen in questo comunicato stampa.

“La primavera sarà l’occasione per aumentare la pressione sulla Finlandia. “Ci sono centinaia, addirittura migliaia di persone vicino al confine finlandese sul versante russo che potrebbero essere usate contro la Finlandia”, aggiunge.

Le autorità hanno inoltre annunciato il divieto per le imbarcazioni da diporto ai valichi di frontiera per il traffico marittimo a Haapasaari, al porto di Noijamaa e a Santio, tutti situati nel Golfo di Finlandia.

“Il governo si sta preparando alla possibilità che la migrazione meccanizzata si estenda al traffico marittimo con l’avanzare della primavera”, spiega.

Il governo sta inoltre preparando un progetto di legge che gli consentirebbe di limitare l’accoglienza delle domande di asilo a una “zona limitata” del confine nazionale finlandese.

Helsinki accusa Mosca di lasciar passare deliberatamente i migranti e condanna l'”attacco ibrido” volto a destabilizzare il Paese. Il Cremlino respinge queste accuse.

Le relazioni tra i due vicini, che condividono un confine di 1.340 chilometri, si sono notevolmente deteriorate dal febbraio 2022 e dall’attacco russo in Ucraina.

Ciò ha spinto la Finlandia, preoccupata per la sua sicurezza, ad aderire alla NATO nell’aprile 2023.