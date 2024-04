Joanna e Thomas hanno dovuto lanciarsi da un traghetto in fiamme in Thailandia: l'avventura dei turisti di Liegi

Suo fratello Hugo è con loro. Non c'è altra soluzione, i turisti belgi si buttano in acqua: “Siamo andati sul ponte. La scala di accesso per salire sul ponte ha preso fuoco. Quindi abbiamo dovuto salire lungo la barca per arrivare al ponte superiore. Noi ” ha dovuto aprire le scialuppe di salvataggio. “Una volta in acqua, abbiamo aspettato che i pescherecci si avvicinassero il più possibile per non dover nuotare troppo e ci siamo tuffati tutti”.

Poi un peschereccio li riportò in porto. A bordo del traghetto c'erano 97 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. Tutte le persone sono state evacuate e non si sono registrate vittime o feriti.

