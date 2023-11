Uno degli sviluppatori rivela un segreto ben custodito della saga

Mancano solo pochi giorni prima che Rockstar prenda d’assalto Internet con il suo primo trailer GTA VI, è senza dubbio uno dei giochi più attesi di tutti i tempi. Questo segnerà presto la fine di un’era gta Vche dopo la sua uscita iniziale nel 2013, continua ad attrarre giocatori e a creare interesse con ogni nuova riedizione, grazie alla sua modalità GTA Online.

Ma c’è un altro aspetto, legato al gioco per giocatore singolo, che ha spesso affascinato i giocatori di questa saga: le uova di Pasqua, quei piccoli ammiccamenti nascosti. A volte in dimensioni più grandi, come Mount Chiliad nell’ultima parte o Bigfoot nell’ultima parte San AndrésChe è apparso in entrambi Red Dead Redemption. Teorie, ricerche e anche scherzi degli sviluppatori hanno permeato tutti questi enigmi per la comunità.

A più di 20 anni dalla sua uscita JTA Terzo (2001), uno dei suoi programmatori ha rivelato un segreto su un fatto sorprendente, anch’esso incluso Vice città et al San Andreas. In effetti, la dimensione della luna è cambiata e il fucile da cecchino le ha sparato. Quale potrebbe essere il significato nascosto?

Le speculazioni più sfrenate hanno circondato questa possibilità, soprattutto con la sua ricorrenza nei primi tre giochi 3D della saga. Anche se è probabile che i teorici rimangano delusi, la spiegazione è comunque tanto sorprendente quanto divertente.

Tutto per questo

Durante lo sviluppo JTA TerzoObbe Vermeij ha dovuto integrare la luna nel cielo del gioco e, come ha spiegato sul suo blog (poi chiuso), gli artisti gli hanno affidato la texture satellitare e lui l’ha incorporata secondo la sua stima delle dimensioni necessarie. . Solo pochi giorni dopo la mostra era nel suo ufficio. Alcuni consideravano la dimensione troppo piccola, altri troppo grande, senza alcun consenso.

Così ha preso la decisione di poter cambiare la dimensione con il fucile di precisione, dando la possibilità a tutti di farsene un’idea sullo schermo. Ma una volta terminato lo sviluppo, nessuno poteva decidere. Questo è il motivo per cui, nel codice finale del gioco, la luna cambia dimensione quando viene colpita. lunare.