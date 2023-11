PS Plus: giochi di dicembre

L’anno sta per finire. Dopo settimane in cui si sono susseguite le grandi uscite su PC e console, tocca ora a Sony rivelare l’elenco dei titoli offerti agli abbonati PS Plus. Ultima annata del 2023.

Motore LEGO 2K (PlayStation 4 e PlayStation 5)

Un gioco di macchine a metà strada tra Forza Horizon e Mario Kart con un design fatto di mattoncini di plastica, ti piace? Questa è l’audace sfida che 2K e Visual Concepts hanno tentato di raccogliere con Lego 2K Drive. Se la presentazione pre-release era intimidatoria, il titolo ha chiaramente dei seri meriti. Molto divertente, Lego Drive rimane molto fedele al mondo Lego e ha una direzione artistica davvero eccezionale. Peccato però che, come per tutti i prodotti a marchio 2K, ci troviamo di fronte a microtransazioni e all’obbligo di creare un account 2K per poter giocare.

Emulatore Powerwash (PS4 e PS5)

No, non è uno scherzo. Nella sua presentazione di dicembre, Sony presenta un “simulatore di lavoro”. In Powerwash Simulator, mettiamo un Kärcher nelle tue mani e dovrai pulire veicoli ed edifici… È chiaro che questo concetto non è qualcosa che potresti sognare sulla carta. Tuttavia, Powerwash Simulator è una vera sorpresa. Il gioco è decisamente avvincente e molto soddisfacente. Abbraccerai il concetto e trascorrerai diverse ore lì, oppure lo disinstallerai rapidamente dopo i primi dieci minuti.

Sabbia (PS5)

Journey, Flower o anche Sable, sono innumerevoli i giochi meditativi e poetici il cui semplice obiettivo è farci riflettere su un argomento sociale o, semplicemente, disconnetterci dalla nostra vita quotidiana per qualche minuto. Con Sable ci troviamo davanti a un gioco di esplorazione su un pianeta completamente ricoperto di sabbia, nei panni di una bambina che si muove utilizzando un hovercraft. È abbastanza chiaro che Sable potrebbe distinguersi di più grazie al suo mondo e alla sua direzione artistica. Nei nostri test pubblicati due anni fa, lo abbiamo criticato in particolare per la sua mancanza di attenzione al design delle missioni secondarie e per il suo mondo aperto relativamente povero. Non importa cosa, per chiunque desideri un’esperienza avventurosa senza problemi, Sable dovrebbe fare il lavoro.

Solo a partire da mercoledì 5 dicembre i tre giochi precedentemente introdotti saranno disponibili sul PS Store. Sarà disponibile fino al 1 gennaio 2024. Per quanto riguarda i titoli di novembre, hai tempo fino al 4 novembre per scaricarli.

