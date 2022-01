Unione Europea: Energia nucleare e gas naturale come energie di transizione

La Commissione Europea suggerisce che queste energie possono servire alla transizione verso la neutralità carbonica. I paesi si oppongono, ma non ce ne sono abbastanza.

Pubblicato il 1/2/2022 17:43



CQuesto è abbastanza controverso da pensare che la Commissione europea metterà tutte le possibilità dalla sua parte. Ma inviando la proposta di legge delega (che completa la normativa) a consultare esperti nei paesi europei venerdì 31 dicembre intorno a mezzanotte, si potrebbe pensare che ciò che ha fatto sia peggio che bene. Dopo mesi di esitazione, propone già, a determinate condizioni, la classificazione del nucleare e dei gas naturali come attività che contribuiscono in modo significativo alla transizione verso un’economia carbon-neutral. Questa classificazione delle attività considerate ecosostenibili, la “classificazione verde”, dovrebbe fungere da vera bussola per gli investimenti, mentre l’Unione Europea ha promesso la neutralità carbonica per il 2050.



