Le vendite di Tesla si stanno già avvicinando a 1 milione all’anno

Tesla Ha già pubblicato il suo rapporto sulle vendite per il 2021. Sebbene abbia raggiunto il limite di 500.000 consegne nel 2020, l’anno scorso si è avvicinato al milione di vendite! In un breve comunicato stampa, il produttore ha affermato di aver consegnato 936.172 auto nel mondo nel 2021. Il marchio non ha quindi riscontrato una carenza di semiconduttori!

Tuttavia, il produttore si è specializzato nei modelli più piccoli nella sua offerta. La Model 3 e la Model Y rappresentano 911.208 copie… ovvero il 97% della produzione. L’aumento delle vendite è in gran parte dovuto all’aumento dei SUV compatti, le cui consegne sono iniziate in Europa a settembre. Apparentemente la Model S e la Model X sono state messe da parte nel 2021. Il marchio ha anche interrotto le consegne di questi grandi modelli in Europa per alcuni mesi.

Nel Vecchio Continente la priorità è la Model 3, che a ottobre è riuscita direttamente a scalare il primo posto per modelli di ogni tipo. L’auto è anche l’auto elettrica più venduta nel vecchio continente, superando Renault ZOE. La Francia è in gran parte responsabile di questo successo, grazie a una strategia aggressiva di Tesla. Il modello Access ha visto il suo prezzo scendere all’inizio del 2021 per consentirgli di usufruire della massima ricompensa. Tesla ha colto nel segno alla fine dell’anno migliorando ulteriormente la gamma senza aumentare il prezzo.

Salvo sorprese, Tesla dovrebbe superare la soglia del milione di vendite in un solo anno a partire dal 2022, grazie in particolare all’entrata in servizio del suo stabilimento europeo di Berlino. L’ascesa fulminea di Tesla è stata. La produzione della prima Roadster è iniziata nel 2008! Nel mercato premium, Tesla ha già superato Volvo, il marchio fondato nel 1927!