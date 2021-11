Union Saint-Gilloise ha vinto La Gantoise e ha ripreso il controllo del torneo

Federazione di Saint-Gilloise



31-10-21 alle 23:01



31-10-21 alle 23:02

Promosso nell’élite del calcio belga, l’Union Saint-Gilloise non smette mai di stupire. Domenica, durante l’ultima partita della 13a giornata di D1A, la squadra RUSG ha battuto La Gantoise 0-2 per mantenere la testa della classifica.

Eliminata agli ottavi di Coppa del Belgio dal Mechelen con una rosa un po’ ricostituita, la squadra allenata da Felice Matsuo ha colto nel segno alla prima occasione. Deniz ha trovato bene Undav nelle retrovie, capace di raggiungere il compagno d’attacco Dante Vanzer la cui rimonta ha preceduto l’uscita di Sinan Polat (0-1, 7). La gente di Gand ha continuato a sviluppare il proprio gioco, ma non è stata così fortunata. Tariq Tsodali colpisce il palo (16) e il passaggio di Michael Ngdio con un potente colpo di testa (28). La Gelamco Arena si è assicurata il pareggio dopo un calcio di rigore ricevuto da Seppi van der Heyden per un errore di mano, ma il capitano dei Buffalos Vadis Ogedja ha visto il suo tentativo forte e decisivo colpire la traversa (37). Gand ha perso la sua occasione quando Joseph Okomo ha gestito la palla in area di rigore. A differenza del suo omologo di Gand, il capitano del Saint-Gilles Teddy Thomas ha fatto centro (0-2, 45). Il secondo capitolo non ha cambiato nulla dopo l’incontro. Gantoise mette all’angolo la palla, senza successo, mentre RUSG si rende spesso pericoloso avanzando su blocchi veloci. Dopo 13 giorni, la federazione prende la classifica e ha 28 punti per il cronometro, rispettivamente due e quattro punti dal Club Brugge e dall’Anversa. Sabato prossimo Phyllis Matsu tornerà allo Sporting de Charleroi, che ha allenato tra il 2013 e il 2019.