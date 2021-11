‘Mossa dolorosa’, ‘Ci sono ancora abituato’, valuta Lionel Messi dopo i primi due mesi al PSG

Tre piccoli obiettivi e nessun aiuto. Silenzioso in Ligue 1. Ecco le tristi statistiche di Lionel Messi da quando è approdato al Paris Saint-Germain. Tuttavia, in un torneo francese meno simile a quello che La Bolga ha conosciuto durante la sua lunga permanenza a Barcellona, ​​molti si aspettavano che Messi fosse in cima alla lista dei marcatori con il suo compagno di squadra Kylian Mbappe. Ma lì, Mbappe non è nemmeno tra i primi dieci e Messi non è nemmeno in classifica. Anche negli assist nessuna traccia dell’argentino.

Cosa spiega questa situazione, Lionel Messi ha spiegato nelle colonne del quotidiano sportivo catalano. Parla del suo adattamento nella capitale francese, del suo livello di gioco, della nazionale e del suo futuro.

Innanzitutto, Lionel Messi ha spiegato di aver attraversato un movimento molto doloroso. La partenza del Barcellona dal Barcellona è stata straziante per il PSG N.30 ora. Per lui, lasciare la Catalogna è stato un grande sconvolgimento: “A Castelldefels (ndr: un paesino vicino a Barcellona dove abitavano), non eravamo abituati. Avevamo tutto a portata di mano, proprio dietro l’angolo. Andavo a prendere i bambini a scuola, tornavo, lavoravo , sono tornato a casa per mangiare e sono andato a prendere i bambini.Oggi non posso permettermi di andare a prendere i bambini a scuola e andare ad allenarmi.A causa del tempo.Personalmente, mi piace stare a casa.A Barcellona non t. Non uscivamo molto. Per i bambini e Antonella, questo è stato il cambiamento più grande visto che vivevano per strada, con gli amici e facendo le cose. Gli amici tornavano sempre a casa. Ora stanno facendo amicizia e acclimatarsi alla città,” Si fida dei nostri colleghi Gli spagnoli che rassicura ogni anima. Ora questo periodo è assorbito all’interno della famiglia Messi. “Stare un mese e mezzo in albergo non è facile con i ragazzi, che hanno già iniziato la scuola. Eravamo in centro e questo rendeva il traffico insopportabile. Ci voleva un’ora. Per la scuola e un’ora per allenare i ragazzi non ce la facevo più a stare in albergo, è stata dura, e allo stesso tempo abbiamo cercato di goderci l’esperienza, la città, di imparare a conoscere un po’ tutto fino a quando non siamo tornati a casa, ha reso tutto migliore”.

Tornò anche alla sua controversa partenza dal Barcellona. “Ho fatto del mio meglio per restare. Non mi ha mai e poi mai chiesto di giocare gratis. Mi è stato chiesto di tagliare il mio stipendio del cinquanta per cento e l’ho fatto senza alcun problema. Eravamo disposti ad aiutare di più il club. Il desiderio della mia famiglia era restare a Barcellona».

Dal punto di vista sportivo, Messi ha ammesso di essere ancora in procinto di entrare. Dopotutto, ha giocato solo 8 partite in due mesi. È stato in particolare vietato giocare sulla scia della selezione internazionale. A causa delle regole relative alla pandemia di coronavirus in vigore, i giocatori americani hanno dovuto osservare la quarantena dopo i viaggi in Europa. Da allora, a Messi è stato negato il gioco. Aggiungi a ciò le partite in cui non era fisicamente pronto o aveva un livido, e ottieni un totale di sei partite che ha perso con la banda di Neymar e Mbappe. “Non ci si abitua a dover partire e questo rende le cose più difficili, ma piano piano mi abituo alle dinamiche del club perché anche se sono qui da due mesi non ho ancora giocato. Tante partite, mi sto ancora abituando alle cose”, ha completato.

“Candidato Champions League”

Inoltre, non c’è dubbio che la scarsa prestazione del Pallone d’Oro per sei volte si spiega anche nell’adattamento al campionato francese, che si discosta significativamente dal campionato spagnolo. “E’ un torneo più fisico. I giocatori sono forti, veloci e meno concentrati sulla partita. Le partite sono dure e spesso vanno di porta in porta”., spiega la persona che è abituata alla partita tecnica del campionato spagnolo, dove era più frequente tenere la palla che guardare la partita in diretta che conosciamo in Francia.

Sul palcoscenico europeo, il Paris Saint-Germain è uno dei favoriti per cercare di alzare il trofeo con le grandi orecchie. “Come Manchester, City, Bayern, Liverpool, Atletico Madrid, Chelsea o altri, siamo uno dei candidati. La squadra migliore non vince sempre perché dipende da molti dettagli o circostanze. tutto può succedere”, ammette di nuovo.

“vivo giorno per giorno”

Quando i giornalisti sportivi hanno chiesto a Messi del suo futuro in nazionale dopo i Mondiali del 2022, ha risposto che avrebbe visto e che nessuna decisione era stata presa. “Dopo quello che è successo a me, vivo giorno dopo giorno, anno dopo anno. Non so cosa accadrà al Mondiale o dopo il Mondiale. Non ci penso. Accadrà in quel momento”. ”, Conclude notando che dopo la sua carriera integrerà la gestione dell’FC Barcelona. “Ho sempre detto che spero di poter aiutare il club in ogni modo possibile e aiutare il club a fare bene. Mi piacerebbe fare il segretario tecnico prima o poi”.