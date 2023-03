Un’ex reginetta di bellezza è gravemente malata

Scoperta lunedì 27 marzo nella seconda puntata della nuova stagione di Sposati a prima vista, Jessica ha senza dubbio commosso gli spettatori mentre mostrava la sua foto. Questa ex signorina ha attraversato un difficile calvario!

M6 ha trasmesso il secondo episodio della nuova stagione di Sposato a prima vista, il settimo, che vede in atto molti cambiamenti. Gli spettatori sono stati in grado di individuare le foto di Fabrice e Annabelle, nonché le foto di Emmanuelle e Lea, che hanno mostrato una compatibilità dell’81%. Anche questa nuova coppia ha dato le sue impressioni dopo essersi incontrata a Gibilterra! Ma è destino Jessica Che ha particolarmente attirato l’attenzione, senza contare che ha indubbiamente suscitato l’attenzione degli spettatori. Si tratta infatti della candidata 40enne, senza figli e che divide la vita tra Metz e Montpellier Stai vivendo una prova dolorosa che l’ha costretta a farlo Ripensa completamente la tua vita.

Di fronte alla telecamera di Channel 6, Jessica ha chiarito che lo era Single da 10 anni Perché è stata colpita da “Malattia grave il che lo indebolì notevolmente”.. Con la mia malattia ho dovuto cambiare tutto. Confidato al nuovo esperto Sposato a prima vista Gilbert Bo.

Quali sono le prospettive di questo annuncio?

Jessica si arrenderà a Pascal?

Durante questa intervista, questo ex Signorina Universo Fitness Ha rivelato tutto ciò che doveva cambiare nella sua vita per sopravvivere. Nell’alimentazione, nello sport… È stato un duro lavoro per tutta la mia vita All’epoca, ma era necessario, perché mi ha salvato. Altrimenti non sarei qui“ confermato. Anche se oggi si sente sola, questa combattente leader di tre compagnie sanitarie sta soffrendo “Non temere così tanto”. “Sono una donna guerriera che gestisce la mia vita, molto semplicemente. Sempre al top, potere femminile”. È anche consapevole che il suo successo può impressionare gli uomini, ammettendo che la sua vita personale è la sua “Perdita”. “Non ho trovato un uomo che voglia un vero impegno.” Io spiegai.

Scegli gli esperti Pasquale con chi sta 77% d’accordo. Il suocero 22enne è stato single per molto meno tempo – un anno – e si è presentato come allenatore sportivo per atleti. Lui stesso è un campione di bodybuilder francese da 20 anni e conferma la sua figura forte. Riuscirà ad accontentare Jessica? Lui segue…