“Sono così scioccato”: il candidato a Top Chef non può accettare l’osservazione di Paul Barrett

Grande buongustaio astenersi! Questo lunedì sera alle Capo supremoÈ tempo di piaceri colpevoli. Nella prima parte dello spettacolo, i candidati ancora in corsa hanno dovuto deliziare le papille gustative di tre celebrità, Joy Star, Noura Hamzawy e Pablo Mira, trasformando tre colpevoli piaceri che amano in vere imprese gastronomiche.

Il membro NTM è il primo a partecipare all’esercizio. Per lui due coppie si contendono il formaggio fuso. Leon e Jack degli Orange Brigade formano un duo mentre Matthew e Alexander dei Blue Brigade. “Formaggio fuso, sì… mi solleva. L’odore, il crepitio… è tanto olfattivo quanto visivo. Qui stiamo parlando di motivazioneLancia Gioia Stella. Tutto è possibile con il formaggio. Non vedo l’ora di vedere cosa inventeranno. Sono pronto per essere criticato.“

“Non so dove sono”

Passando per i membri della sua brigata, Paul Perrier non sembra soddisfatto dell’idea di Leon e Jacques, cioè…”Non funzioneràDice subito.Finirai con una mousse ariosa. Non avrai mai abbastanza consistenza nella tua mousse. Quando metti il ​​carbone, il muschio scomparirà. si attaccherà.“

Leon ha difficoltà ad assorbire il biglietto. “collezionoDice di fronte alla telecamera. Ero così scioccato perché pensavo fosse pazzesco che gli piacesse. Quindi non so più cosa pensare. Non so dove sono. Mi sono perso. Ero assolutamente sicuro della questione, e ora non so dove sto andando.

Lui continua:Ho molta pressione nella vita di tutti i giorni e ancora di più in questa competizione. È legato a quello che ho potuto provare perché non ho passato momenti facili in cucina. C’era un capo che mi prendeva molto in giro e mi faceva capire che non valevo nulla e mi sminuiva. Solo che da allora non è stato necessariamente semplice. Ho sempre paura di essere deluso, di rilasciare qualcosa di noioso e non è una bella sensazione.“

“Leon, hai sangue o non hai sangue?Paul Pairet ha licenziato prima di sentire lo stupore che prova il candidato.ero sorpresoLezione dello chef tre stelle.Non confonderti quando le persone ti chiedono cosa fai“, Lui dice. “Ti avverto riguardo al carbone. Io, come mi descrivi, non lavoro.“

Con il supporto di Jack, suo socio, Leon conserva ancora l’idea del carbone ma decide di utilizzarlo diversamente. Sfortunatamente, Tart Flambe con Monster without the Monster fornito dal duo Joey Starr e François-Regis Gaudry ha soddisfatto meno di Mathieu e Alexandre Crockett. “Davvero nessuna suspense, la seconda proposta!– grida il cantante.

Fortunatamente per Lione, la seconda prova, la preparazione di un dessert che soddisfi tutti e cinque i sensi, una fase durante la quale il pasticcere Yann Couvreur annota, nella sua famosa “scatola bianca”, i diversi piatti in base al loro aroma, suono, immagini, consistenza e gusto – era ancora più decisivo. Il grande vincitore di quest’ultimo, il candidato della Brigata Viola, si qualifica per la prossima settimana Capo supremo. Tuttavia, questo evento si è concluso con l’eliminazione di Jack che ha perso definitivamente il suo posto nella gara di cucina dopo un confronto finale con il “sopravvissuto” della Brigata Undercover Danny Khazar.