Jon Moxley avrebbe potuto fare peggio di CM Punk a SummerSlam 2022

La scorsa settimana, CM Punk ha deciso di mettere i suoi panni sporchi sulla sua storia di Instagram che ha rapidamente cancellato. Una storia in cui si scaglia contro Jon Moxley e Chris Jericho (leggi qui) e dà la sua opinione sulla sua ultima rivalità come campione AEW.

Oggi, Jon Moxley è stato ospite del podcast “The Sessions” di René Paquette ed è stufo di tutte queste storie. Jon Moxley, infatti, precisa che anche lui ha le sue storie, ma non interessano a nessuno, quindi non ne parla mai pubblicamente. D’altra parte, ha deciso di superare la trama di CM Punk dicendo che avrebbe potuto apparire a SummerSlam 2022 con il titolo AEW se avesse voluto perché non era sotto contratto con AEW. AEW in questo momento:

“È davvero pesante. Non è newz solo perché qualcuno dice cose stupide sui social media, ma lo è, diventa una cosa. Non voglio essere risucchiato in questa merda. Posso spettegolare su un sacco di fottute persone in questo momento E quando vengo trascinato in questa merda, mi viene voglia di farlo, ma non mi abbasserò a quel livello.

Ma lo dirò, darò alcune informazioni dal mio punto di vista. Per tutta l’estate non sono stato contratto. Nessun contratto, free agent. Ero a SummerSlam durante il weekend di Showdown Desperado e il SummerSlam Day. L’ho fissato a un mucchio di lattine di alluminio, l’ho tagliato a metà ed è stato pazzesco.

Sarei potuto andare a SummerSlam quella sera, con il dannato titolo AEW, se fossi stato così propenso. Nessuno lo sa perché non voglio pubblicare i miei panni sporchi ovunque e far sapere a tutti del mio lavoro. Non ero sotto contratto. ”