“The Best Pastry Chef”: ecco il nome del vincitore dell’undicesima stagione

Nel suo ultimo test, Cyril Liniac chiede ai candidati di “Trasforma la tenda del miglior pasticcere in una sala degli specchiIn un paio d’ore, dovranno preparare almeno due torte che corrispondano alla bella glassa. Nils si propone di creare una luna e un pianeta intorno alla ganache alla nocciola. Manon lascia una stella con vari limoni e fragole. Benjamin combina lamponi e pistacchi per fare una cravatta.

Nonostante qualche passo falso, tutti sfuggono ai complimenti della giuria. Tuttavia, è Manon che vince l’evento.

“Ve lo dico per l’ultima volta: leggete bene la ricetta!Mercotte poi spara prima che i finalisti divorino il suo quiz d’arte. Per l’ultima delle lezioni, un food blogger ha chiesto loro di realizzare un candelabro rovesciato. Sospeso, quest’ultimo con tre piani e tre tecniche di decorazione. L’evento è stato vinto ancora da Manon, un bravo studente in questa finale.

“È un grande abbraccio.”

L’esame finale si conclude con la prova creativa, che è l’ultima dopo l’esperienza ai fornelli Il miglior pasticcere di Manon, Benjamin e Niles. Ognuno dovrà realizzare la torta per il ballo dei propri sogni con una scenografia che farà venire voglia di ballare alla giuria. Ispirandosi a Cenerentola, la sua principessa Disney preferita, Manon prepara una torta a forma di carrozza con vaniglia e noci macadamia. Nils onora l’adorabile Pride Ball con una torta con i colori della bandiera LGBT. Benjamin, da parte sua, accompagna gli spettatori in un viaggio a Venezia con cupcakes a tema Carnevale veneziano.

“È come le vacanze che finisconoAl termine dell’evento, Toulousein che, come i suoi compagni, assaggerà la sua torta tra pochi minuti a Cyril Legnac e Mercote, e anche a Pierre Hermé, guest chef della finale di miglior pasticcere del mondo eletto nel 2016.

Tutti hanno soddisfatto il gusto della giuria. “È una torta piena di golosità. È un grande abbraccioCyril Lignac annuncia le indagini su Manon.

Con tre eventi di successo e una carriera stellare segnata da un numero record di pettorali ricevuti in una sola stagione, sei in tutto, Manon ha vinto questa stagione per la sua undicesima volta. “È una passione folle, il culmine di tante cose, tante torte e tanti guaiAnnuncia il più giovane in gara che ha ricevuto il trofeo dalle mani di Maud, la giovane vincitrice della scorsa stagione.