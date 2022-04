une offre à ne pas rater sur Rakuten

Quali sono le caratteristiche del Galaxy Tab S6 Lite?

Toute en finesse et en légèreté, la Galaxy Tab S6 Lite est équipée d’un écran de 10,4 pouces. Puisqu’elle est légère et compacte, cette tablette se glisse facilement dans un sac. Elle va vite s’avérer indispensabile à votre quotidien tant elle rend la vie facile. Consultare le e-mail senza dover passare all’altro su un ordinateur, guardare un video su un écran plus grand qu’un smartphone, fare ricerche su Internet, il Galaxy Tab S6 Lite è pronto per la vista nomade et moderne.

Avec son processeur 8 cœurs, la tablette est rapide et réactive. È compatibile con la S Pen, lo stiletto di Samsung qui donne vie à vos idées les plus créatives. Prendre note pendant unae présentation, retoucher una foto o laisser libre cours à son immaginazione dans une application de dessin, le S Pen est là pour ça. La tablette possède 64 Go de mémoire estensibile jusqu’à 1 A tramite una carta microSD. È possibile sincronizzare con gli smartphone Samsung Galaxy per rispondere a un’applicazione quando il telefono è appena passato.

Hai acquistato un tablet Galaxy a prezzo ridotto?

Il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite è disponibile in promozione sul sito di Rakuten. Son prix conseillé est de 399 €, mais la tavoletta est aujourd’hui vendue a 343 € par l’e-commerçant. La batteria da 7040 mAh si ricarica rapidamente e si ricarica in un istante grazie alla tecnologia di ricarica rapida.

Il Galaxy Tab S6 Lite è il compagno di viaggio ideale. Polyvalente, elle convient aussi bien pour les études que pour les loisirs. Avec sa jolie couleur bleu angora, cette tablette est aussi fraîche que le Printemps.

Fare clic sul profitto dell’offerta sul Samsung Galaxy Tab S6 su Rakuten