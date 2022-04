Microsoft sviluppa una tecnologia per includere la pubblicità nei suoi giochi

L’été dernier, Electronic Arts s’attirait une nouvelle fois la foudre des joueurs avec la signature d’un partenariat avec PlayerWON, une société spécialisée dans l’integrazione di pubblicità nei giochi video. Depuis quelques mois, de nombreux éditeurs s’y essaient. Questo è il caso di NBA 2K21 o il bis di UFC 3 Ultimate Team disponibile sul diritto delle pagine pubblicitarie tra due squadre di addebito.

Bien entendu, les joueurs n’ont pas du tout apprécié cette pratique et Electronic Arts fut même obligé de démentir la rumeur du partenariat. Aujourd’hui, on apprend que Microsoft serait en train de développer une technologie pour inclure de la publicité dans ses futures jeux.

Xbox fai sa pub

Habituellement, Xbox c’est l’élève modèle. C’est celui qui va toujours dans le sens des joueurs et qui prend les bonnes décisions. Le cross-plateforme, la rétrocompatibilité, le smart-delivery o encore le rejet des NFT. Depuis quelques années, les équipes de Phil Spencer sono presenti in un sans-faute et montrent qu’elles sont à l’écoute des joueurs.

Mais cette fois, nous allons peut-être faire face au premier petit écart de la firme americaine. In effetti, Kotaku a mis la main sur un rapport qui stipule que Microsoft è en train de se pencher sur un program publicitaire pour permettre à «certe marche» d’acheter des publicités qui apparaîtront ensuite dans les jeux Xbox free-to-play. Le buildeur américain précise néanmoins dans son rapport que ces intégrations ne devraient pas «irriter les joueurs ou perturber les jeux».

Selone Business Insider, Microsoft souhaite intégrer les publicités sous forme de panneaux d’affichage à rendu numérique dans un jeu de course o une aventure en monde ouvert. Pour le moment, nous ne savons pass si les publicités seront seulement par l’intermédiaire d’images ou s’il s’agira de vidéos avec du son. En revanche, le lancement de ce système serait prévu pour le troisième trimestre de l’année 2022.