Un’auto parcheggiata nello stesso posto per 47 anni diventerà un’attrazione turistica | anormale

La Lancia Fulvia del 1970 è stata fuori produzione per l’ultima volta nel 1974 in una sede di Via Zamboni, a Conegliano, in provincia di Treviso (Veneto, nord-est Italia). Il suo proprietario, Angelo Frigolant, ora 94 anni, e sua moglie all’epoca gestivano un’edicola al piano terra della loro casa, secondo il rapporto. Jazzteno e Cnews.notizie. L’auto era già utilizzata come spazio di stivaggio. Quando decise di ritirarsi, Angelo lasciò la macchina nello stesso posto e non si mosse… per quasi mezzo secolo.