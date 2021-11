Il ‘killer di valigie’ arrestato a Bali e accusato a Chicago | globalismo

Il procuratore generale di Chicago ha dichiarato, in una dichiarazione, che Heather Mack, rilasciata venerdì scorso dalla sua prigione di Bali, è stata arrestata all’arrivo negli Stati Uniti dove è stata accusata di omicidio insieme al suo compagno Tommy Schaefer. La coppia aveva pianificato e portato a termine l’omicidio di Sheila von Wise Mack, un aereo di linea di Chicago, nell’agosto 2014 in un hotel di lusso a Bali. Il signor Schaefer e la sua compagna avevano nascosto il corpo parzialmente nudo del sessantenne in una borsa e sono stati arrestati il ​​giorno dopo l’omicidio.