dice Laura Rae, una giovane donna scozzese e vedova dell’ex deputato Jamie Rae Specchio Essere una ex vittima di Fiona Harvey (Martha in Baby Reindeer). Questo studio ha nominato per la prima volta Fiona Harvey nel 1997 all’interno del suo studio legale di Glasgow. Solo una settimana dopo, Laura Way ha deciso di licenziare la ragazza che conoscevamo come Martha con l’accusa di “abuso”. Lei era “Completamente incapace di agire correttamente“, spiega l’ex presidente.

Qui il suo ex dipendente diventa lo stalker di Laura. Quest’ultimo sostiene di essere stato perseguitato tramite e-mail, SMS e telefonate. Fiona Harvey non si ferma qui e cerca di contattare l’entourage di Laura Way. E la ciliegina sulla torta: il molestatore è arrivato al punto di denunciare il suo ex capo ai servizi sociali per “I suoi presunti maltrattamenti [propre] Cattivo“.”Alla fine, tutte le accuse furono ritirate, ma fu allora che lei chiese un’ingiunzione temporanea“, spiega Laura Y. Fortunatamente, dopo questo evento, la giovane non ha più notizie del suo molestatore. Fino al giorno in cui scopre una nuova grande serie su Netflix.

Secondo l’ex vittima la somiglianza tra il suo molestatore e l’attrice non lascia dubbi. “È diventato chiaro a me, così come alle persone intorno a me, che quella era la persona che mi perseguitavadice Laura Way.

Sebbene ora sia calma, Laura si sente in ansia. “Verrai di nuovo a cercarmi? Sta di nuovo condividendo ogni genere di cose su Facebook. Mi sta accusando di nuovo. Non sai dove andrà a finire“, racconta alla stampa britannica.

La giovane donna decodifica l’atteggiamento di Fiona Harvey nei confronti dei media sin dall’uscita del film Cucciolo di renna. “I suoi amici, se ne ha, dovrebbero aiutarla e calmare le cose, ma lei non vuole calmare le cose, e una parte di lei lo apprezza davvero.“, spiega Laura Way.

