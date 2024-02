“I Didn’t Forget You”: Un talento sorprende Mika cantando una delle sue canzoni su “The Voice”

“Annata molto buonaCosì Mathieu Grillier, direttore del programma di ITV Studios France, descrive la tredicesima stagione della serie. Voce, la voce più bella Che è iniziato sabato sera su TF1. Il primo test alla cieca ha portato tutti a concordare con diversi tiri che hanno entusiasmato i quattro allenatori.

Franco-portoghese e residente a Londra da 4 anni, Gabriel Lobau è uno dei talenti che fanno scalpore nel campo del telecrochet. Incoraggiato dalla sua famiglia nel backstage, il venticinquenne, che sogna di vedere la propria traccia in cima al cartellone, ha dato il tono arrivando sul palco con uno stile molto vicino a quello di Mika. Il talento non stava solo imitando l'aspetto iconico dell'allenatore Voce, la voce più bella. Ha scelto anche di eseguire una delle canzoni: Sulla mia spalla.

Fin dai primi secondi, la voce dell'artista sorprende e motiva i quattro allenatori a suonare il campanello. Lo stupore continua fino alla fine dello spettacolo. “È stato davvero bellissimo“Dice Mika subito dopo l'ultima osservazione.”La canzone sinceramente non è chiara.Lui continuò. “Adoro che tu abbia strappato la mia canzone. Letteralmente, l'ho tagliato in 150 pezzi. Avevo completamente dimenticato che ero io e non importava che fossi io. E puoi sentirlo. Ha trasformato la canzone in qualcosa di completamente diverso. Questo fa emergere il lato più torturato della Parte 2, che è un po' più rock soul. Non c'è niente di più delizioso. Non c'è niente che mi diverta di più che dimenticarmi completamente nella mia canzone e per questo ti ringrazio moltissimo.“

“Grazie. non ti ho dimenticato“, risponde poi Gabriel Lobao. Parole che hanno fatto capire agli altri allenatori che la selezione dei talenti era già stata fatta”.Manterremo la nostra dignità“; disse Big Flow, e suggerì ai suoi compagni di andare a sedersi tra il pubblico.”Vogliamo discutere ma abbiamo l'impressione che tu abbia già fatto la tua scelta“, dice Zazi al candidato.

Se Mika resta sola sul set si diverte:”Ti rendi conto di cosa stiamo facendo? Se non mi sceglie, è un peccato per il resto della mia carriera!“Non sorprende ovviamente che Gabriel abbia deciso di unirsi al team degli interpreti Calmati e rilassati.

“È stato il peggior thriller che abbia mai visto in televisione.scherza Big Flo alla telecamera.

Una volta che Gabriel Lobao è tornato nel backstage, Mika ha continuato a lodare le capacità del suo talento. “Ha un'aura impavida quando è sul palco e questa è una buona cosa perché la fragilità con questo talento e potenziale è enorme.“