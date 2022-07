Una star di ritorno rovina le celebrazioni RAW di Rey Mysterio

Rey Mysterio ha debuttato in WWE insieme a SmackDown il 25 luglio 2002 sui nostri schermi e oggi siamo qui dopo 20 anni per celebrare il suo anniversario di carriera.

La leggenda è intervenuta sul ring per ringraziare i fan e tutti coloro che lo hanno aiutato a raggiungere questo picco. Ha anche colto l’occasione per congratularsi con suo figlio Dominic e dire che è orgoglioso che Dominic continui a rappresentare il nome Mysterio quando si trova in un altro mondo. Poi la famiglia è andata nel backstage per festeggiare ed è apparsa Rhea Ripley.

Rhea Ripley spinge la figlia di Ray, Alia, a provocare la famiglia e il resto del Giorno del Giudizio arriva per attaccare Mysterius per vendicare la loro sconfitta poco prima. Ripley è uscito dalla WWE dal 6 giugno 2022 dopo aver subito un trauma cranico e dentale. È stato anche visto con un cardiofrequenzimetro che sembra riportare cattive notizie.

Il suo ritorno conferma che ora sta meglio e che può tornare sul ring dopo questo alterco fisico. Inoltre, Mysterious affronterà Damien Priest e Art Balor sabato a SummerSlam in una partita senza squalifica, e Rhae Ripley non sarà lontana. Sarà necessario monitorare se la figlia di Rey Mysterio non accompagnerà i suoi familiari a proteggerli.

Il ritorno di Rhea Ripley:

Credito immagine: WWE