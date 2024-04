Questo famoso parco parigino cambia nome ed è un evento

Una coppia di pensionati confonde Disney World e Disney+ e si ritrova nei guai: “Mamma è sconvolta e papà è frustrato”

Ma la cosa più sorprendente è sicuramente la seconda trasformazione del giardino parigino del gruppo dalle grandi orecchie. Addio al Parco Walt Disney Studios, fondato nel 2002, e benvenuto nel Mondo delle Avventure Disney.

Quando spendiamo circa 2 miliardi di euro il processo non è solo estetico, significa fornire una nuova esperienza ai visitatori. Il sito verrà ampliato per raddoppiare la sua superficie e mira a diventare una nuova destinazione a pieno titolo.

Quasi un'esperienza completamente nuova

Dal 207 non si dedica più esclusivamente alla scoperta dei dietro le quinte del cinema, dell'animazione e della televisione. Sono state create esperienze immersive (Ai confini della realtà, Toy Story Playland, Ratatouille, ecc.). Ancoraggio rinforzato dal 2022 con le sedi di Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus.

Lo scenario è chiaro: la Disney fa affidamento sui suoi franchise più popolari per offrire sogni ai suoi visitatori. Prova di ciò è il nuovo universo che sta prendendo forma, il mondo di Frozen, ispirato a Frozen, il suo enorme specchio d'acqua con una superficie di 70.000 metri cubi e la nuova passerella (Percorso Avventura) dove possiamo incontrare Rapunzel. , Per esempio. La Disney conferma che questo progetto non sarà l'ultimo.

“Fino ad ora, i visitatori hanno avuto l'opportunità di vedere dietro le quinte mentre i film vengono girati. D'ora in poi, saranno invitati a celebrare i grandi franchise Disney e a intraprendere un'avventura nel cuore di mondi coinvolgenti. Questi grandi- i mondi della vita diventeranno l’elemento centrale della nuova identità del parco”.

Insomma, nel lungo termine, oltre il 90% di questo secondo parco sarà completamente ripensato. Un passo storico per la Fondazione Disney parigina.