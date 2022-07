Hélène Ségara è irriconoscibile: “I commenti su di me sui social sono gratuiti e festanti”

Era lunedì 25 luglio, al via il nuovo programma M6, chi può sconfiggerci, Presentato da Eric Antoine. E in questo primo numero che riunisce sei personaggi (Philip Echibest, Christina Cordola, Marie Portolano, ecc.), le star del piccolo schermo devono affrontare 100 candidati lambda. Il vincitore vince 30.000€. La cantante Helen Segara, che abbiamo potuto vedere di recente nell’ultima stagione di La Francia ha un talento incredibile (anche su M6), per affrontare un pubblico Chi può sconfiggerci?. Esperto di musica, traduttore di “Ci sono molte persone che ti amano” si è fatto notare non solo per le sue capacità musicali. Ma anche con il suo aspetto fisico. “Ovviamente. E come mi aspettavo, i commenti su di me sui social sono ingiustificati e meschini”, La cantante 51enne ha scritto su Instagram. “Esatto, un anno di terapia intensiva mi ha cambiato e mi ha dato molti complessi. Sfortunatamente, non posso farci nulla, se non lottare per continuare a sorridere”. Infine: “Grazie a coloro che sanno e che vengono in mia difesa”..

Ricordiamo che Helen Segara soffre da diversi anni di malattie autoimmuni. Il 22 marzo, giorno del suo compleanno, è rimasta affascinata dal suo trattamento che le ha fatto ingrassare tanto, a causa del cortisone. “Dopo diversi mesi di trattamento duro, nella massima segretezza in cui ho sempre cercato di mantenere un sorriso e onorare ogni mio obbligo, devo decidere di limitare il mio tour”. Molti fan l’hanno difesa anche da messaggi amari e ridicoli. “Smettila di crogiolarti Helen Segara, cerca di ottenere più valori di così… È cambiata perché è malata, fine polemica”, Puoi leggere tra gli utenti di Internet. “Ho cancellato il mio tweet, non sapevo che Helen avesse una malattia”.