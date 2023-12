“Una sera gli ho chiesto di dormire con me. Lui…

una personalità Emozionante e schietta, Karine Le Marchand è apprezzata dai francesi per il suo talento, il suo umorismo e la sua capacità di rassicurare tutti. Non lesina mai sugli aneddoti, l’ex modella in particolare è una fan delle battute e delle storie un po’ spigolose. Ha rivelato così il suo divertente fidanzamento con Michelle Symes…

Ogni anno, quando vengono rivelate le classifiche di popolarità delle celebrità, una cosa è certa: la presenza di Karen Le Marchand in cima. Adorata dai francesi da molti anni, in particolare per il suo lavoro in “L’amour est dans le pré”, che prende parte anche a “Grosses Têtes” di RTL, non ha mai paura di uno scherzo o di un piccolo aneddoto. .

Qualche anno fa, ad esempio, fece un commento forte sul povero Yuan Rieux quando Laurent Rouquier le consigliò, non si sa mai, di avere una relazione con lui (guarda qui). Va detto che Karen Le Marchand resta single, status che rivendica e che intende acquisire in attesa di (ri)trovare la felicità.

Karen Le Marchand presenta Michelle Symes

Durante la visita a Thierry Ardisson sul set di “Salut les Terriens” nel 2015, la nativa di Nancy ha anche accennato alla possibilità di passare una notte con Michele Simes, mentre anche lei era single lì. Il problema è che, nel suo caratteristico stile impassibile, il medico più famoso della PAF non era del tutto preparato a una cosa del genere…

Karen Le Marchand : È amico da 20 anni, ed è vero che abbiamo fatto grandi feste insieme. Lui e io abbiamo lo stesso senso dell’umorismo. Una sera stavamo bevendo vino e gli ho detto: non ti piace? Era molto ubriaco, quindi ha detto: “No, non sarebbe possibile”.

Lo chiamiamo un vero e proprio rastrello! Ovviamente tutto ciò non ha impedito ai due personaggi di continuare ad essere grandi amici. Otto anni dopo, Karen Le Marchand è ancora alla ricerca dell’amore mentre cerca di superare un grosso problema, come ha spiegato a… Costoso :

Il problema con la fama è che attiri le persone sbagliate e spaventi quelle giuste. Alcune persone pensano che stando intorno a te diventeranno popolari anche loro. Questo non è quello che mi aspetto. Poi ci sono quelli sani, realizzati, felici ed equilibrati, che non vogliono assolutamente ritrovarsi qui in una foto, né subire un controllo fiscale, né vedere la propria vita esaminata dalla stampa. La fama non ha solo i suoi vantaggi.

Se non avesse esaudito la richiesta di Karen Le Marchand, ubriaca, di trascorrere una serata sfrenata, Michel Simes sarebbe stato lusingato dalla proposta. Nel frattempo, la padrona di casa continua a rincorrere questa felicità per due, che si spera busserà presto alla sua porta.