Mega Millions: l’americana è appena diventata miliardaria con $ 1,28 miliardi in tasca

Un uomo fortunato ha sfidato tutte le probabilità venerdì e ha guadagnato $ 1,28 miliardi, secondo megamillions.com. Se il biglietto è stato acquistato presso Illionois, il sito non fornirà ulteriori informazioni sul fortunato vincitore. Fatta eccezione per i suoi numeri fortunati: 13 – 36 – 45 – 57 – 67 e Megaball 14. Megaball era 2x.

Questo jackpot è il secondo più grande in assoluto nel Mega Millions e il terzo più grande nella lotteria degli Stati Uniti. L’importo è così grande perché nessuno ha vinto Mega Millions dal 15 aprile 2022, quando un biglietto venduto in Tennessee ha vinto $ 20 milioni.

Sito Mega Millions inattivo

Gli americani sono così fan di questo gioco che, poco prima dell’annuncio dei vincitori, il sito web di Mega Millions è andato in crash, affollato di giocatori della lotteria che cercavano di controllare i propri numeri. Il sito sembra essere in fase di ripristino poco dopo le 23:30.

La prossima lotteria, che si terrà martedì sera, sarà di 20 milioni di dollari. La buona notizia è che se sei negli Stati Uniti, per giocare, non devi essere cittadino statunitense. In effetti, devi solo essere nella zona. Ma attenzione, le possibilità di vincere il jackpot sono scarse. Sono 302575350 a 1.