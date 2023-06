Una richiesta di negare informazioni giudiziarie sui crimini di stupro che hanno preso di mira Tariq Ramadan è stata respinta

Il predicatore aveva avanzato questa richiesta a maggio, tre giorni prima dell’inizio del suo processo per stupro e coercizione sessuale in Svizzera, al termine del quale era stato assolto.

L’assoluzione dello studioso islamico Tariq Ramadan in Svizzera dalle accuse di stupro

Il giudice istruttore incaricato del procedimento in Francia è stato accusato di voler “influenzare” le indagini in Svizzera, in particolare rifiutandosi di presentare l’intero fascicolo francese come richiesto dalle autorità svizzere.

Secondo una fonte a conoscenza del caso, la Procura ha ritenuto che la selezione dei documenti “non fosse arbitraria”, “il criterio è oggettivo, cioè il legame con l’inchiesta svizzera”.

“Stiamo studiando un ricorso alla Corte di Cassazione”, ha commentato all’AFP Mai Philip Ohayon, uno degli avvocati di Tariq Ramadan, ritenendo che la Procura “abbia risposto di lato”.

A fine maggio, Tariq Ramadan, 60 anni, è stato assolto dall’accusa di stupro e coercizione sessuale da un tribunale di Ginevra che ha stabilito che non vi erano prove contro di lui nel caso risalente al 2008.

Questo è stato il primo processo per stupro contro il signor Ramadan.

In Francia, è sospettato di aver stuprato quattro donne tra il 2009 e il 2016, cosa che contesta.

La Procura di Parigi ha chiesto nel luglio 2022 che gli fosse deferito per reati e spetta ai giudici inquirenti incaricati delle indagini ordinare o meno un processo.