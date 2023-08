Presidenza Usa 2024: Vivek Ramaswamy, l’uomo d’affari scettico sul clima che capovolge le primarie Usa

Tanto che si immagina in “Trump 2.0”.

“Voglio spingere ulteriormente la sua piattaforma”, dice l’altro uomo d’affari in cravatta rossa, che rimane più di 40 punti dietro l’ex presidente di 77 anni.

Resta il fatto che questo assoluto nuovo arrivato in politica ora, con sorpresa di tutti, occupa il terzo posto nei sondaggi delle primarie repubblicane, che si tengono all’inizio del 2024. Al punto da sudare freddo per il governatore della Florida Ron DeSantis, è attualmente secondo. , che esplora un sito politico molto simile.

Sul campo, Vivek Ramaswamy, padre di due bambini piccoli, ha fatto della sua lotta contro il “wokismo”, le presunte buone intenzioni della sinistra americana, un’ossessione.

“Siamo nel bel mezzo di una crisi di identità”, dice il trentenne, che accusa le élite del Paese di diffondere un “cancro culturale”, soprattutto sulle questioni LGBTQ.

Non senza successo: il suo libro “Woke Inc.” in cui ha sviluppato questa tesi, è incluso nella lista dei bestseller negli Stati Uniti, secondo il rating del New York Times.

In un campo affollato di candidati – più di 10 repubblicani sono attualmente in lizza per sfidare il presidente Joe Biden nel 2024 – Vivek Ramaswamy è riuscito a distinguersi con una piattaforma a dir poco estrema.

Questo vegano amante del pianoforte vuole riportare il diritto di voto a 25 e licenziare il 90% del personale della banca centrale degli Stati Uniti e del Dipartimento di Giustizia. La sua soluzione chiavi in ​​mano per rilanciare la crescita negli Usa? “Brucia i carboni, senza rimorso.”

“L’unica possibilità per Ramaswamy di uscirne come tutti gli altri candidati è se Trump crolla”, ha detto all’AFP l’esperto di politica Kyle Kondik.

Se la maggior parte dei contendenti alle primarie repubblicane del 2024 sta attenta a non criticare apertamente Donald Trump, per paura di alienare la sua base, Vivek Ramaswamy va oltre.

Il candidato è comparso in tribunale durante una delle accuse dell’ex presidente a Miami, e ha invitato tutti i suoi coetanei a impegnarsi a perdonare Donald Trump se eletto.

Fedeltà che Donald Trump gli ripaga così bene: «Sta bene», ha detto di recente il miliardario repubblicano, abituato a distribuire più titoli che buoni punti agli avversari politici.

Vivek Ramaswamy è nato nell’Ohio della classe operaia nell’agosto del 1985, figlio di immigrati indiani di fede indù.

Ha studiato presso istituzioni cattoliche e ha proseguito gli studi universitari presso l’Università di Harvard. In questa prestigiosa università del Massachusetts, quest’uomo dal sorriso raggiante lascia il posto al rap e al pop con lo pseudonimo di “Da Vic”, un alter ego esperto di testi libertari.

Fan di Eminem, si gode i rap dell’artista di Detroit in campagna, come sabato all’Iowa Agricultural Show, davanti a un pubblico conquistato.

“Se pensi che l’oratore Vivek Ramaswamy sia acuto, non hai ancora incontrato Da Vic”, ha riferito scherzosamente The Crimson, il giornale studentesco dell’università, nel 2006.

Dopo un periodo a Yale, ha fondato la società di biotecnologie Roivant, grazie alla quale ha accumulato più di 600 milioni di dollari di ricchezza personale, secondo Forbes. Ha lasciato il consiglio a febbraio per dedicarsi alla sua campagna, che ha finanziato in gran parte.

“Non è solo una campagna politica”, afferma Vivek Ramaswamy. “È un movimento culturale per costruire un nuovo sogno americano”.