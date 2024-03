Una petizione per salvare l'apprendimento dell'italiano e dello spagnolo, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Tolone

“Questo Uno sgomento per gli studenti. Ci manca l’opportunità di studiare in italiano e spagnolo in un’università del Mediterraneo!”, Anthony Asensio è stato eletto nel Consiglio degli studenti e della Facoltà di Giurisprudenza.

Scarsi risultati tra gli studenti. “Conoscere lingue diverse è importante, soprattutto perché l'Italia e la Spagna sono nostri vicini,” Commenta il firmatario della petizione.

Mancanza di materiale

Attualmente, su 283 studenti del 3° anno di Giurisprudenza, 68 hanno seguito corsi di latino.

Perché eliminare questi due insegnamenti? “La decisione di sostituire l'orario assegnato all'insegnamento dell'italiano e dello spagnolo con alcune ore di insegnamento in inglese è stata il risultato di una consultazione durata due anni da parte della Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Sig.ra Valerie Bouchard.”Lo spiega l'amministrazione universitaria.

“In effetti è chiaro che si tratta di una mancanza di risorse. Il Ministero non fornisce i budget necessari. Ma non è colpa dell'Università di Tolone se i soldi non arrivano più…”, Mi dispiace per l'ascensione di Anthony.

Inglese per tutti

Ufficialmente, il trasferimento dei corsi orari tenuti in lingua italiana o spagnola non mette in discussione gli accordi di scambio internazionale conclusi dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Tolone con le università italiane e ispanofone.

Sebbene la conoscenza dell'inglese sia richiesta per la maggior parte degli esami competitivi, gli studenti si preoccupano delle opportunità di carriera: “Imparare altre lingue apre la mente. Per chi vuole fare un dottorato o una ricerca, ad esempio, è molto ammirevole. Fa parte della cultura generale.”

In attesa della soppressione definitiva di questi due corsi, l'Università di Tolone promette: “I corsi tenuti in italiano e spagnolo verranno progressivamente introdotti in affiancamento ai corsi in inglese. Gli studenti che iniziano questi corsi in L1 potranno seguirli fino alla L3.”