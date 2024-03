Cinema italiano in chiaroscuro, tra successi all'estero e sale vuote

“Vaffanculo… Nanni Moretti, viva Stalin!” Un muretto che circonda il cinema Novo Sacher è stato imbrattato con un insulto in vernice rossa. Costruita negli anni '30 nel quartiere Trastevere di Roma, la sala è stata acquistata dalla società di produzione del regista nel 1991. Manca meno di un mese alla presentazione del suo ultimo lavoro al Festival di Cannes, a fine aprile Verso un futuro luminoso In programma in questo vecchio teatro. IL Maestro Lì critica apertamente il dittatore sovietico e il Partito Comunista Italiano. Il cancelliere non lo avrebbe apprezzato.