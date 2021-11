Una nuova indagine e risultati inquietanti su suo figlio

Arthur è vivo? Questo è ciò che dimostrerà la foto ricevuta da Sophie via email. Sospettosa, dopo molte delusioni, indaga di nascosto sull’origine dell’e-mail senza dire a Thomas che pensa che questa ossessione sia devastante. In azione, la squadra di Sophie indaga su un nuovo omicidio. Il corpo senza vita di un insegnante viene scoperto nel parcheggio di un liceo dal suo giovane compagno. L’indagine procede con difficoltà: tra le bugie della gelosia e i segreti di famiglia, i poliziotti girano in tondo che fa arrabbiare Deville. Sophie, che è stata criticata per aver suonato da sola, si scontra con l’autorità. La squadra riuscirà a riunirsi per trovare il colpevole? E le tracce di Arthur confermeranno che è ancora vivo?

All’età di 14 anni, Alexia Barlier ha scoperto la commedia interpretandovi Viola La notte dei re di Shakespeare. Sempre al liceo, per tre anni ho seguito i corsi propedeutici al Cours Simon (i famosissimi corsi di recitazione a Parigi). Poi si è formata al Cours Viriot e nel laboratorio dell’attore. I suoi primi passi come attrice li portano in due cortometraggi “Admy Talent” a Cannes Attrici Dai fratelli Lario.

Successivamente è apparsa al cinema e in televisione in ruoli molto eterogenei: la supersoldata Callie nell’omonima serie d’azione, Josiane the Rescuer in tempeste, una giovane madre single della serie LeggeL’avvocato nel film Custodia SK1, Dott.ssa Helen Maurier in Nina, o un insegnante di francese con un misterioso passato in la foresta. Bilingue in francese e inglese e con doppia cittadinanza francese tramite il padre e neozelandese tramite la madre, Alexia ha un agente a Londra e negli Stati Uniti, che le è valso un ruolo di rilievo nel film americano. 13 ore.

in un Sophie Croce, incarnata accuratamente nella sensibilità di un ex avvocato che diventa poliziotto dopo la scomparsa del figlio Arthur. Una fantastica serie poliziesca di sei episodi, coprodotta da RTBF.

Sophie CroceGli episodi 3 e 4 saranno rivelati domenica 14 novembre dalle 20:50 a La Une.