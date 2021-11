Mustafa Ali rivela una storia abbandonata in WWE

Qualche settimana fa a SmackDown, Mustafa Ali ha fatto un promo in cui diceva che i fan hanno deciso di allearsi contro di lui per l’unico e solo motivo per cui si chiama Mustafa Ali. Un problema che Drew McIntyre non ha da quando la gente ha deciso di mettersi in gioco con lui.

Da quella dichiarazione, stavamo tutti aspettando il seguito di questa nuova storia di Mustafa Ali, ma oggi è stato rivelato che il piano era stato abbandonato dai funzionari della WWE… perché era troppo controverso.:

Qualche settimana fa ho fatto una dichiarazione che alcuni consideravano controversa. La mia intenzione era quella di dare vita a una bella visione. Sfortunatamente, per ragioni al di fuori del mio controllo, non sarò in grado di trasformare questa visione in realtà. Ma posso condividere con te quello che avrebbe potuto essere. ”

Puoi semplicemente guardare il video completo della storia che sarebbe seguita, almeno vedendo la vita che voleva portare nell’universo WWE:

Mustafa Ali ha deciso di girare questo video da solo a proprie spese, non prodotto dalla WWE ma da una società indipendente nella sua città natale, Chicago, che ha effettuato le riprese.

Nel suo promo, Mustafa Ali ha affrontato il tema dell’ammissione spiegando che ogni giorno deve mettersi alla prova per dimostrare di essere degno del suo posto negli Stati Uniti nonostante sia nato in campagna. Si prende cura dei vestiti che indossa in modo da non sembrare sospettoso. Abbassa la testa e non dice nulla quando scherziamo sul suo aspetto o sulla sua provenienza. Ha fatto tutto questo nella speranza di essere visto come un cittadino americano. Questo è il momento, ha concluso, per gli altri americani di sentirsi sospettosi e intimiditi. Per tutti quelli che si sentivano come lui, era giunto il momento di unirsi a lui nella nuova America.

Mustafa Ali che sembrava voler combattere il razzismo e le percezioni che le persone potrebbero avere sulle origini di qualcuno. Sfortunatamente, non avremo il resto del progetto sui nostri schermi a meno che la WWE non decida di cambiare idea se questo video guadagna popolarità.

