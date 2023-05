Una multa enorme per il club italiano!

La Juventus ha continuato a deludere dopo essere stata eliminata dall’Europa League questa settimana. Questo lunedì 22 maggio si è tenuta la 3a udienza in merito alle plusvalenze improprie sugli scambi delle stagioni precedenti. Nonostante l’appello, l’autorizzazione è appena fallita!

Juventus in subbuglio

La questione sta facendo scalpore oltralpe da mesi. Dominatrice indiscussa in campionato da dieci stagioni, la Juventus è in subbuglio. Scandali che ricordano I suoi anni bui all’inizio del XXI secoloE il valore era lì vecchia Signora Una retrocessione in Serie B.

Il caso riguarda i trasferimenti di giocatori tra il 2018 e il 2021. La Juve è stata denunciata Ricevute di trasferimento alterate e false per aumentare il capitale del club. Tra gli arrestati c’erano diverse leggende del club che si unirono all’amministrazione sportiva, come Pavel Nedved.

Udienza d’appello: l’ultima speranza del club

Il club ha resistito alla tempesta facendo appello. Anche i 15 punti di franchigia assegnati a titolo di penale iniziale sono stati inizialmente annullati. Questo primo test, che si terrà a partire da maggio 2022, garantisce un ritorno alla ribalta dal punto di vista sportivo. Fino ad oggi, dove L’avvocato della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha emesso la sua sentenza.

UFFICIALE: La Juventus ha tolto 10 punti in Serie A dopo la sentenza della Corte Federale sullo scandalo plusvalenze. ⚪️⚫️ #SerieA pic.twitter.com/foZZqZqH5H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 maggio 2023

La Juventus dovrebbe dire addio all’Europa?

A due giornate dalla fine del campionato la Juventus è da tempo seconda in Serie A. Mai nella corsa al titolo, i bianconeri sono sempre stati qualche passo avanti nella corsa alla Champions League.

7° in classifica, 10 punti di penalità

Il verdetto fa male: la Juventus prende 10 punti di penalizzazione. Quindi è rimasto fermo a 59 punti. Nella classifica categorica, il club cade pesantemente e viene offerto Un triste 7° posto, sinonimo di… stagione bianca ! La Vecchia Signora è ora a 5 punti dalla qualificazione alla Champions League e non si qualificherà nemmeno per una sola competizione europea.

Davanti a lui, la Roma è a 60 punti. E in una unità, l’Atalanta è quinta in fila per la qualificazione diretta in Europa League. Il graal di C1 è accessibile solo dal 4°, di proprietà del Milan. Il club lombardo è a 64 punti. Lo shock di questo finale di stagione avverrà nella 37esima giornata di campionato La Juventus ospita il Milan.

🚨🇮🇹 Classifica aggiornata della Serie A dopo che la Juventus (che stasera gioca contro l’Empoli) ha confermato i 10 punti! 😱 Solo il Milan, che ora si porta al 4° posto, può qualificarsi per l’LTC la prossima stagione. 🔴⚫️🔜 Nonostante sia incredibile… pic.twitter.com/5ejPmhH7WK — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) 22 maggio 2023

Un’altra occasione per fare appello

Se il club torinese deciderà di non fermarsi qui, c’è un’ultima opzione. La dirigenza della società può decidere di sequestrare il collegio di garanzia del Comitato Olimpico Italiano (CONI) per impugnare legalmente la decisione del tribunale. In questo caso, l’ultimo capitolo di questa tortuosa vicenda si svolgerà ben dopo il Campionato Italiano (ultime partite: 4 giugno).

Il quotidiano milanese Gazzetta dello Sport ha riferito in primavera che l’inchiesta potrebbe essere archiviata per vizi procedurali. Non è così per la Juventus, che vede i propri sogni europei allontanarsi dalla top 5. Segui le notizie di calcio da Westport!

