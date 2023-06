Adesso campione del mondo italiano al posto di Tudor?

Non passa giorno senza che un nuovo nome appaia nell’elenco dei potenziali successori di Igor Tudor. Secondo la stampa italiana, il presidente dell’OM Pablo Longoria questa volta penserà a un ex campione del mondo italiano…



Il presidente dell’OM Pablo Longoria sta cercando il successore di Igor Tudor. Diversi nomi sono stati citati dalla stampa in questi giorni: Paolo Fonseca (Lily), Frank Hayes (Lens), Marcelino, Christophe Galtier e Marcelo Gallardo.

Secondo il media italiano Tuttosport, l’Olympique de Marseille è interessato a Fabio Grosso. Incoronato campione della Serie B con l’Italia campione del mondo 2006 Frosinone,

Ha guidato l’Hellas Verona tra il 2018 e il 2019, come un certo… Igor Tudor. Sappiamo che Pablo Longoria guarda sempre con attenzione al Campionato Italiano. Tuttavia, è questo un percorso sicuro e vero? Il capo dell’OM sta attualmente studiando diversi profili e non vuole precipitarsi in questo importante dossier.

Il mio sogno è allenare Caltier un giorno all’OM – de Mego

“Oltre al mercato Gaultier, adoro il Gallardo! È complicato perché viene da Parigi, ma sarebbe più facile accettarlo a Marsiglia venendo da Parigi piuttosto che se arrivasse al PSG come nativo di Marsiglia. Alcune persone non sono felici? Beh, ma gli altri vincono e poi sono contenti, li conosciamo… poi il calcio vince la gente applaude! Scommetto Gallardo, mi piace perché ha vinto tutto al River Plate, un grande club, lì è difficile tirare, ma il mio sogno è che Caltier un giorno alleni l’OM. Non troppo presto dopo Parigi? Non lo so. » Eric DiMeco – Fonte RMC Sport (08/06/2023)