L’italiano Giorgio Gaber ha 83 anni

Il 25 gennaio, Google rende omaggio a Giorgio Gaberik, in più hai Giorgio Gaber. Il doodle dei diari presenta il visage chanteur italiano con l’accompagnamento del suo vinile e del suo micro.

Lariste aurait fitz ses 83 giorni fa. Né à Milan con una famiglia di musicisti, ecco il dessert saggio à la guitare pour soigner une blessure à la main, esplicito Google blog su figlio. Questo è un cantore emergente e questa è una delle più grandi figure del rock rock italiano.

#Giorgio 83esimo compleanno di Gaber # Data: 25 gennaio 2022 Il Doodle di oggi celebra l’83° compleanno del cantautore, drammaturgo e interprete italiano Giorgio Gaber. È noto e ricordato soprattutto come pioniere del teatro canzone, riflesso di Milane pic.twitter.com/OQf329KhlF – Goggle Doddle (GoggleDoddle) 24 gennaio 2022

Pier du «canzone teatrale

Giorgio Gaber entrò a far parte del gruppo d’Adriano Celentano, i Rock Boys, negli anni ’50. Il focus istantaneo sulle presentazioni su cinema, creando un particolato online con il suo pubblico.

Giorgio Gaber è considerato uno dei pionieri dell’attatro canzone, nel chanter. Parmi ses titoli more plus connus: La ballata dei Cerutti tu bis Entra, dai un’occhiata, des chansons apportant un concern particulier sulla société italianne de lépoque. Il musicista e compositore è il 1 gennaio 2003 in cancro. Il enter enter à Milano, o un’opera port son nom.