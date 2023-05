L’italiano è in pole position come allenatore del Tottenham

Secondo Sky Sport Italia, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italia è tra i candidati per l’incarico al Tottenham nel 2023-24. Gli Spurs cercano un nuovo allenatore dopo l’esonero di Antonio Conte e del suo ex assistente Christian Stellini. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di trasferimenti di Sky Sport Italia, l’Italia è uno dei candidati per il lavoro del Tottenham.

L’Italia ha portato la Fiorentina a due finali in questa stagione in Coppa Italia e Conference League. I toscani hanno perso la finale di Coppa Italia mercoledì contro l’Inter, ma possono sollevare il loro primo trofeo in più di 20 anni contro il West Ham il 7 giugno. “So che l’Italia ha tifosi anche all’estero. Lui è nell’agenda del Tottenham e non ha ancora concluso il contratto con Sloto. Molti dicono che Italiano abbia una clausola da 10 milioni di euro ma non ci sono clausole nel suo contratto con la Fiorentina”, ha detto Di Marzio. Giovedì, come citato da Fiorentinanews.La Fiorentina ha firmato Italiano nel 2021. , e il 45enne tattico è sotto contratto con i toscani fino a giugno 2024. L’Italia ha vinto 50 delle sue 101 partite alla guida della Fiorentina.

