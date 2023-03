Una giornata dedicata a Georges Lemaitre, il “Padre del Big Bang”, al PBA di Charleroi

Martedì, Charleroi ha avuto la sua “testa tra le stelle” con un omaggio all’astrofisico e sacerdote Carollo Georges Lemaitre (1894-1966).

Il “padre del Big Bang” viveva nel centro della città, dove io stesso sono cresciuto. “Questo famoso scienziato, che ha incontrato Albert Einstein, rimarrà un punto di riferimento per molte generazioni”, ha affermato Thomas Dermin, segretario di Stato per la politica scientifica. Da notare che quest’ultimo ha frequentato il Collegio del Sacro Cuore a Charleroi, proprio come il canonico.