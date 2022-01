Ecco i giochi di gennaio 2022

Sony ha rivelato l’elenco dei giochi che verranno aggiunti al catalogo PlayStation Now a gennaio 2022. Con quali giochi iniziamo l’anno?

L’anno è iniziato bene, abbonati a PlayStation Plus Hai già potuto vedere quali giochi saranno offerti nell’abbonamento di gennaio 2022. Ora tocca agli abbonati a PlayStation Now fare lo stesso. Di seguito l’elenco dei titoli aggiunti al catalogo dal 4 gennaio:

Mortal Kombat 11

Final Fantasy XII: L’era dello zodiaco

rabbia scatenata

non invertito

Super Time Force Ultra

Kerbal Space: Enhanced Edition

Siamo particolarmente entusiasti di questo titolo Mortal Kombat 11, l’ultimo capitolo della leggendaria serie di giochi di combattimento. Rilasciato nel 2019, è diventato rapidamente uno standard del settore. Il franchise ha anche ispirato un nuovo film live-action uscito all’inizio di quest’anno.

Si segnala inoltre la presenza di programma satellitare kirbal nella lista. Questo è un gioco di simulazione in cui guidi una squadra di alieni. L’obiettivo è costruire razzi e astronavi per esplorare l’universo… beh, se tutto va bene.

Come giochi a questi giochi?

Ti ricordiamo che PlayStation Now è un servizio in abbonamento offerto da Sony che ti dà accesso a centinaia di giochi che possono essere trasmessi in streaming o scaricati. Il catalogo viene aggiornato ogni mese e offre giochi di successo AAA e indie. L’abbonamento è disponibile per € 9,99 al mese, € 24,99 al trimestre o € 59,99 all’anno.

PlayStation Now verrà rinnovato presto

Alcune settimane fa, abbiamo appreso da Bloomberg informazioni vitali sul prossimo concorrente di Microsoft per Xbox Game Pass. L’alternativa prossimamente proposta da Sony dovrebbe riavviare PlayStation Now in una forma o nell’altra e persino sostituire quest’ultima. Per ora sappiamo semplicemente che è nome in codice Spartacus e che offrirà lo stesso principio di servizio di Sony, con la possibilità di giocare anche a giochi retrò.

Rispetto a Game Pass, Questo potenziale concorrente ha molto di cui preoccuparsi, ma intende competere con la migliore offerta disponibile sul mercato. Una data di lancio non è stata annunciata e Sony deve ancora confermare le informazioni riportate da Bloomberg.