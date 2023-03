Questo e-commerce offre PS5 quasi il 10% in meno rispetto al sito ufficiale di Playstation: non perdere questa occasione!

Coolblue offre regolarmente fantastiche promozioni per PS5. Eccone due da non perdere!

Pacchetto PS5 per divertirti senza indugio

Questo pacchetto include PS5 (versione su disco) e God Of War Ragnarok (~€70), più un abbonamento di 3 mesi ad Apple TV (valore = €20). Il tutto costa solo 599,99 euro, che, meno i bonus, equivalgono a rimborso € 509,99 per la tua Playstation 5… mentre costa 549,99 euro Sito ufficiale Playstation ! risparmi 40 euro di differenza !

Molto meglio ? Pacchetto speciale multigiocatore PS5

In pacchetto ps5prendilo

Versione disco PS5

2 controller Dualsense (€ 69,99 per il controller aggiuntivo)

Videogioco God of War Ragnarok (circa 70€ a parte),

Hogwarts Legacy Game: Hogwarts Legacy (circa 60€ l’uno)

Abbonamento di 3 mesi ad Apple TV (circa € 20),

E la consegna il giorno successivo, per goderti subito la tua console di gioco preferita!

Anche € 509 solo per PS5 “Disc Edition”.… mentre sei pronto ad affrontare il tuo migliore amico o migliore amico in giochi di alta qualità!

Giochi per PS5: Dio del Ragnarok

In Dio del Ragnarok, Kratos e Atreus devono viaggiare in ciascuno dei Nove Regni alla ricerca di risposte mentre le forze asgardiane si preparano per una battaglia profetizzata che metterà fine al mondo. Lungo la strada, esploreranno splendidi paesaggi mitici e incontreranno temibili nemici sotto forma di divinità e mostri nordici. Kratos e Atreus dovranno sempre scegliere tra la loro sicurezza e quella dei regni.

In Eredità di HogwartsEsplora il mondo di Harry Potter attraverso un coinvolgente gioco di ruolo d’azione e avventura open world. Interpreti nei panni di uno studente di Hogwarts, il proprietario di un antico segreto che potrebbe fare a pezzi l’intera comunità magica.

