Una fuga di notizie rivela l’imminente gioco Epic free-to-play

Billbil-kun è un noto leaker e insider di videogiochi che si è già dimostrato corretto con le sue ultime due previsioni riguardanti i giochi Epic free-to-play: Dragon Age: Inquisition la scorsa settimana e Simulatore agricolo 22 questa settimana. Per la prossima settimana, il leaker Su Delabs (Si aspetta che Epic fornisca Equestre 2 A partire da giovedì alle 17.00. Non è chiaro da dove provengano queste informazioni.

In Chivalry 2, sviluppato da Torn Banner Studios e pubblicato da Tripwire Presents il 12 giugno 2022, due fazioni combattono per la supremazia in un regno medievale. I Cavalieri di Agata rappresentano i valori tradizionali e combattono per l’onore e la legittima regalità. I Massoni rappresentano la rivoluzione e cercano potere e controllo. I giocatori scelgono diversi schieramenti e classi: cavaliere, avanguardia, fante e arciere, ognuno con abilità e armi uniche. Ogni classe ha accesso a set di armature e accessori specifici, consentendo ai giocatori di personalizzare i propri personaggi per adattarli al proprio stile di gioco preferito.

SU vapore Equestrian 2 ha ricevuto un buon punteggio: 82% di recensioni positive su oltre 29.000 recensioni. SU Metacritico Il gioco ha un buon Metascore di 82, ma i giocatori valutano Chivalry 2 molto più in basso rispetto ai revisori, come evidenziato dalla sua bassa valutazione degli utenti di 5,2. Le ragioni principali sembrano essere problemi di performance e di budget.