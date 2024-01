La NASA ha perso i contatti con il suo elicottero su Marte

L’elicottero, che sembra un grande drone, nel 2021 è diventato il primo veicolo automatizzato a volare su un altro pianeta. È arrivato su Marte con il rover Perseverance, che funge da relè per trasferire i dati tra l'elicottero e la Terra.

La NASA ha spiegato in un messaggio pubblicato venerdì sera che Ingenuity ha raggiunto un'altezza di 12 metri durante il suo volo di giovedì.

Ma “durante la discesa, le comunicazioni tra l’elicottero e il rover si sono interrotte prima dell’atterraggio”, ha scritto la NASA.

L’agenzia spaziale americana ha aggiunto che le squadre responsabili dell’elicottero “stanno analizzando i dati disponibili e studiando i prossimi passi per ripristinare il contatto con l’elicottero”.

Ha aggiunto che il volo era stato pianificato “per controllare i sistemi dell'elicottero, dopo che era atterrato prima del previsto durante il volo precedente”.

Chiudere per ispezione visiva.

La NASA ha temporaneamente perso il contatto con l'elicottero in passato, in particolare per un periodo prolungato di circa due mesi l'anno scorso, ma questa interruzione era stata pianificata in quel momento.

Inizialmente la navicella spaziale Ingenuity, che pesa solo 1,8 kg, avrebbe dovuto decollare solo cinque volte, ma la missione ha superato ogni aspettativa.

In totale l'elicottero ha percorso circa 17 chilometri, volando ad un'altitudine di 24 metri.

La sua longevità è impressionante, soprattutto considerando che deve sopravvivere alle gelide notti marziane e mantenersi al caldo grazie ai pannelli solari che caricano le batterie durante il giorno.

È così diventato il compagno di viaggio del rover Perseverance, la cui missione è cercare tracce di vita antica su Marte.