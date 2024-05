Cerchio Leo, 20 anni nel 2022!

Un business club situato nel cuore dei comuni del Brabante Vallone, con più di 150 membri, nei comuni di Waterloo, Brienne-l’Allude, Lasne, Genval/Rixensart e La Hulpe. Tra i membri figurano imprenditori di PMI, PMI e liberi professionisti, ma anche grandi aziende di tutti i settori (servizi e industrie). Con numerose attività per sviluppare la comunicazione tra i membri, durante le conferenze a pranzo guidate da relatori stimolanti. Tutto questo in un clima dove la familiarità è la parola chiave per rafforzare i propri contatti, scambiare esperienze e incontrare le autorità locali. Il Circolo Lion organizza attività gratuite per i suoi membri durante tutto l’anno, come mini pranzi, con gruppi di 20 persone, in cui uno o due membri affrontano argomenti di attualità (digitale, AI, risorse umane…), per l’Assemblea Generale (con pranzo) o la sera dopo il lavoro. I luoghi in cui vengono organizzate le attività cambiano continuamente. Alcune attività sono organizzate anche da membri specifici. Molti vantaggi esclusivi, permanenti o temporanei, sono disponibili anche per i membri. Numerosi eventi vengono organizzati anche con altre associazioni imprenditoriali (Nivelles Entreprises, Tubusiness, Alliance Center Brabant wallon) che vi permettono di incontrare altri imprenditori del Brabante Vallone. Senza dimenticare anche di organizzare ogni anno qualche attività divertente.

rue de l’Artisanat 5, 1420 Brienne-l’Allude

0475/95.89.54

secretarial@cercledulion.be

www.cercledulion.be