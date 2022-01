Una filiale della University of London Cardiology (ULB) ha raccolto 3 milioni di euro

HeartKinetics, un’affiliata dell’Université Libre de Bruxelles con sede a Charleroi, ha annunciato venerdì di aver raccolto tre milioni di euro da investitori tra cui Sambrinvest. Anche la regione vallona contribuisce.







dalla redazione

Tempo di lettura: 1 minuto



L’azienda sta sviluppando un’app per misurare l’attività cardiaca a distanza per aiutare i medici. La tecnologia HeartKinetics è stata sviluppata per soddisfare le esigenze specifiche degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), consentendo loro di monitorare le condizioni del proprio cuore durante soggiorni prolungati a gravità zero.

L’app misura le minuscole vibrazioni dell’attività del cuore utilizzando sensori di movimento per smartphone e algoritmi di intelligenza artificiale. Valuta il ritmo, la forza cardiaca e l’emodinamica per fornire un lavoro completo in meno di due minuti.

“Spesso le malattie cardiache vengono diagnosticate troppo tardi”, spiega Pierre-Francois Migot, fondatore e CEO dell’azienda. “Più del 40% dei casi viene diagnosticato non da un medico di medicina generale ma dal pronto soccorso. La nostra app non ha lo scopo di sostituire gli strumenti di un cardiologo ma di migliorare e facilitare la diagnosi consentendo una valutazione a distanza quanto più completa possibile della funzione cardiaca .”

La società prevede di essere sul mercato fino al 2023. La sua ambizione è principalmente europea, ma nel mirino sono anche gli Stati Uniti, il Medio Oriente e l’Asia, dove l’insufficienza cardiaca è un grave problema.