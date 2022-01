La misteriosa “capanna cubo” sul lato opposto della luna è un coniglio…

Capanna ? Artefatto strano? Arco di Trionfo…? Questa strana forma di cubo è stata avvistata all’orizzonte da rover Il Lunar Yutu-2 ne ha parlato molto una volta che la sua scoperta è stata annunciata un mese fa. Per le squadre di veicoli astronomici che ho provato dalla Cina, la curiosità era più forte, e la tentazione era troppo grande per vedere da vicino cosa fosse. Ma per questo, hanno dovuto aspettare un po’ che la macchina ne uscisse dormire Nella notte della luna ghiacciata. fine dicembre 2021, Yuto-2 Si stava dirigendo verso e questa misteriosa struttura è stata eretta su Lato lontano della luna.

Ecco il fatto, il 6 gennaio, dopo ore di lavoro, i “piloti” hanno scoperto sui loro schermi di cosa si trattava: un grosso sassolino… un sassolino posto sul bordo di una piccola fossa da impatto. È stata una delusione. Non ha nulla a che fare con l’Arco di Trionfo o con qualsiasi altro edificio, come è stato ampiamente ipotizzato. Uno dei piloti ha gridato che si trattava di Yutu, il famoso coniglio di giada della mitologia cinese. E infatti, a un esame più attento, abbiamo finito per vedere un coniglio, e A partire dal Girati, gira a destra di fronte Soleil. e forse un carota davanti a lui, e qualche perla dietro.

Forse tutti saranno un po’ delusi, ma in ogni caso questa storia è stata, a piccoli passi, molto produttiva per il rover che ha fatto bene, come ha spiegato il suo team. Dopo questa scoperta, Yutu-2 aveva appena superato la simbolica barriera di 1.000 metri che avevamo percorso da quando siamo arrivati ​​tre anni fa. E l’avventura non è ancora finita.

La strana struttura cubica avvistata da Yutu-2 sull’orizzonte opposto della Luna. © Amministrazione spaziale nazionale cinese

Cos’è questa struttura cubica raffigurata sul lato opposto della luna?

Materia Natalie Mayer Inserito il 11 dicembre 2021

il Rover cinese Yutu-2 Atterrato sul lato nascosto di la luna Nel gennaio 2019. Da allora viaggia senza sosta a Contrizione La parte lunare del cratere von Karmann. E nel suo viaggio, ha già attirato l’attenzione su una sorta di « gelatina Luminoso ” Che si rivelò essere nient’altro che roccia fusa per effetto di ameteora.

Questa volta, Yutu-2 ha rilevato un oggetto la cui forma è a dir poco strana. Un cubo appare all’orizzonte settentrionale, a circa 80 metri dalla macchina, ancora aenorme cratere del vulcano Von Karmann.

eh. Abbiamo un aggiornamento da Yutu-2 sul lato opposto della Luna, inclusa l’immagine di un cubo sull’orizzonte settentrionale a 80 metri dal rover nel cratere Von Karmann. Denominato “神秘” (“casa misteriosa”), trascorrerai i prossimi 2-3 giorni della luna avvicinandoti per dare un’occhiata. pic.twitter.com/LWPZoWN05I – Andrea Jones (@AJ_FI) 3 dicembre 2021

Incuriositi, gli scienziati hanno scelto di guidare il rover verso questo strano oggetto. E ti avvicinerai nei prossimi due o tre giorni lunari, a circa due o tre mesi dalla Terra. Facendo attenzione ad evitare le numerose buche sul suo cammino. E dipende sempre e solo da energia Energia solare per il progresso. Tutto nella speranza di fare luce sulla natura di questo oggetto cubico. Forse semplicemente un enorme masso che è stato scavato anche daeffetto meteora.

Semplicemente, ma comunque interessante. Perché questo cubo può rappresentare un effetto moderno e quindi permetteScienziati di astronomia Per studiare da vicino la composizione della luna.