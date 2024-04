Una famosa attrice francese succede a Marie Portolano come “Miglior Pasticcere”

Sebbene la stagione finale del Miglior Pasticcere non sia ancora iniziata su M6 e RTL-TVI in Belgio, è arrivata la notizia: Marie Portolano presentava lo spettacolo gourmet per l'ultima volta.

Un altro progetto che attende il giornalista di France 2 è la presentazione di Télématin insieme a Thomas Soto. Ad oggi non si conosce il nome del suo successore. Ma questo giovedì Télé 7 jours ha annunciato una notizia inaspettata. La persona che sostituirà Mary Portolano altri non è che l'attrice Letitia Milot.

Emily, la vincitrice belga del premio Miglior Pasticcere, ha una relazione con uno dei finalisti dello spettacolo: “Vedo che il mio Thibaut vince!”

Conosciuta soprattutto per il ruolo di Melanie Rigato nella serie TV Plus belle la vie, questa giovane donna è entrata da tempo nella quotidianità dei telespettatori. Il suo lato amichevole e genuino dovrebbe aggiungere qualcosa allo spettacolo. Questa è la prima volta per lo spettacolo che non è stato condotto da un'attrice prima e la prima per la madre di Liana che non ha mai condotto uno spettacolo televisivo prima d'ora.

Mercotte è stato sostituito da “Miglior Pasticcere”

“Non ho detto subito sì.”“, spiega Laetitia Milot ai media francesi. “Mi sono concesso un po' di tempo per pensare prima di accettare.” Cosa ha spinto i produttori ad offrire questo ruolo a Letitia Milot? Il suo interesse per la disciplina e il programma di benessere. “Sono appassionato di cucina in generale e, anche se non guardo molta TV, 'Le Meilleur Pâtissier' è uno dei programmi, come Top Chef, che seguo volentieri.”

La ricetta sarà quella giusta? La produzione presenterà il suo nuovo menù il prossimo autunno.