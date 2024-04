Professor Green e Karima Adebebe: È finita!

Secondo fonti vicine ad entrambe le star, la loro relazione è in difficoltà dalla fine dello scorso anno e alla fine hanno deciso di separarsi. “Stephen e Karima si sono lasciati qualche mese fa e stanno cercando di andare avanti con le loro vite”, ha detto una fonte, aggiungendo che i due rimangono “genitori devoti al loro bambino, Solomon”.

Leggi: Una donna marocchina ruba il cuore del cantante Rao Alejandro

Le due star non compaiono più insieme sui social network. L'ultima foto di loro come coppia è stata pubblicata online lo scorso agosto, quando partecipavano al Wilderness Festival. Il mese scorso Karima è andata in vacanza da sola con suo figlio. Manderson ora si sta concentrando sulla sua carriera.

Leggi: Chi è Nawal Freih, la fidanzata marocchina di Sami Mahdi?

Il professor Green ha incontrato l’attrice marocchina nel 2019, tre anni dopo il suo divorzio da Millie Mackintosh. Le due star si fidanzarono due anni dopo. “Mi chiami amore facile. Ti chiamo qualcosa di bello. Il mio amore non è sempre facile, ma tu sei sempre bella”, ha scritto Prue su Instagram, rendendo ufficiale la loro relazione.