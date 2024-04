Meghan Markle in Inghilterra con Harry? Questa “visita preoccupante” lo fa scervellare

Si prevede l'8 maggio a Londra per festeggiare il 10sì compleanno Giochi Invictus Di cui è il fondatore, il principe Harry può intraprendere questo nuovo viaggio da solo.

Sebbene Meghan Markle fosse sempre stata al suo fianco durante le precedenti celebrazioni dell'evento sportivo, questa volta, Duchessa del Sussex Mancherà.

L'ultima volta che la duchessa del Sussex ha visitato il Regno Unito, gli inglesi stavano seppellendo la regina Elisabetta II. Meghan Markle ha poi partecipato al suo funerale insieme al marito. Ma da settembre 2022, nonostante le numerose visite del principe Harry alla sua famiglia, sua moglie non lo ha più accompagnato, nemmeno quando a Carlo III è stato diagnosticato un cancro.

Assenza notevole Il che non ha mancato di sollevare voci sulla separazione della coppia. Ma il motivo dell'assenza sistematica di Meghan Markle durante la permanenza del marito nel Regno Unito sarà completamente diverso.

La celebrazione del decimo anniversario degli Invictus Games, l'8 maggio presso la Cattedrale di St. Paul, è stata l'occasione perfetta per Meghan Markle di riconnettersi con il luogo di nascita del paese. Il principe Harry. Secondo alcune fonti, inoltre, l'attrice 42enne avrebbe inizialmente programmato di fare il viaggio in compagnia dei suoi due figli, Archie, 4 anni, e Lilibet, 2. Tuttavia, avrebbe cambiato idea Lungo la strada.

Cosa ha causato il suo cambiamento di cuore? L’ansia che le suscita l’idea di vivere nel Regno Unito. Meghan Markle non si sentirà apprezzata lì e avrà paura di esserlo”Ancora una volta si immerse in un'inquietante visita in Inghilterra, dove si sentì indesiderata“.Meghan Markle Inoltre alimenterebbe le paure Per quanto riguarda la sua sicurezza e quella dei suoi figli donna. Versare una nuova rivista,”La domanda ora è se la famiglia debba andare alla festa in mezzo a strette misure di sicurezza o Harry debba andare da solo“.

Da parte sua, il principe Harry ritrova se stesso in una situazione delicata, È costantemente diviso tra la sua famiglia e il suo paese da un lato, e sua moglie e i suoi figli dall'altro. Incapace di scegliere tra l'uno o l'altro, il Duca di Sussex è paziente ma ce la farà Ha espresso il suo disappunto alla moglie. Secondo New Magazine, il principe Harry gli avrebbe detto che non voleva…Continua a fare viaggi da solista nel Regno Unito“E vorrebbe che lei e i loro figli viaggiassero con lui.

La fonte aggiunge: “Preferirebbe che tutta la famiglia viaggiasse regolarmente per visitare la famiglia e costruire ponti, ma dietro le quinte stanno succedendo molte cose che al momento non sono possibili.“.